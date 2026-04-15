АГР во II квартале начнет продавать Jaecoo местной сборки

На российском рынке сейчас представлено три кроссовера Jaecoo: J6, J7 и J8. По данным «Автостата», за 2025 г. было продано 18 751 единица (-32% к 2024 г.), а в I квартале 2026 г. – 4774 шт. (-5% г/г). Продажи Jaecoo J6 стартовали месяц назад, за март было реализовано 813 машин. Цены на автомобили начинаются от 2,3 млн руб. за кроссовер J6, от 2,8 млн руб. – за J7 и от 3,85 млн руб. – за J8, следует из данных с официального сайта «Джейлэнд Рус».