АГР во II квартале начнет продавать Jaecoo местной сборки

АГР во II квартале начнет продавать Jaecoo местной сборкиТак китайская Chery заместит еще один свой бренд в России
Продажи автомобилей Jaecoo локальной сборки под новым российским брендом Jeland стартуют во II квартале 2026 г., сообщила пресс-служба холдинга АГР 15 апреля. Для реализации машин этой марки формируется дилерская сеть в 95 городах России.
Детали о линейке автомобилей под новым брендом в компании не раскрывают. Как следует из данных в Государственной информационной системе промышленности, на заводе АГР в Шушарах (Санкт-Петербург) будут выпускать три модели кроссоверов – J6, J7 и J8, причем последние две уже набрали по 1850 баллов локализации.
Проект по производству автомобилей Jaecoo в Санкт-Петербурге ведется в рамках партнерства между АГР и китайской Defetoo. Аналогичное соглашение между компаниями было заключено в 2025 г. для производства и продаж машин Tenet (фактически – Chery), которые выпускают на бывшей площадке Volkswagen в Калуге.
В начале апреля на заводе в Шушарах был окрашен первый кузов Jeland в рамках пусконаладки лакокрасочного производства, сообщал АГР. Производство автомобилей на этой площадке должно начаться позднее во II квартале этого года. Общая мощность предприятия составит до 100 000 машин в год.
Завод АГР в Шушарах – это бывшая производственная площадка американского концерна General Motors в Санкт-Петербурге. В 2020 г. ее выкупила корейская Hyundai, но через два года эта компания прекратила работу в стране. В результате ее активы в РФ были проданы холдингу АГР за символические 10 000 руб. Бывший завод GM простаивал почти 11 лет.
АГР взял на себя обязательства по инвестированию 37,1 млрд руб. в локализацию выпуска легковых авто на заводе в Шушарах («Ведомости» писали об этом 19 ноября 2025 г.).
Помимо Jeland АГР собирается начать производство кроссоверов Omoda на этом заводе в Петербурге. Выпуск автомобилей перенесли с калининградского «Автотора» («Ведомости» писали об этом 2 февраля). По данным портала «Китайские автомобили», Omoda также пройдет ребрендинг и на российском рынке будет продаваться под названием Onives.
Дистрибуцией автомобилей Jeland, вероятно, будет заниматься «Джейлэнд Рус». По данным «СПАРК-Интерфакс», 48,99% компании принадлежит «АГР холдингу», а 51,01% – «Этиджей Рус», которой фактически владеет китайская Defetoo. Основным видом деятельности этого юрлица является оптовая торговля автотранспортными средствами.
Согласно пояснительной записки к бухгалтерскому отчету компании, сейчас «Джейлэнд Рус» занимается организацией гарантийного ремонта проданных автомобилей Jaecoo, расходы на эту деятельность частично, в размере 175,9 млн руб., компенсирует китайская Defetoo. Кроме того, компания закупила автомобили марки Jaecoo локального производства у АГМ – юрлица АГР, которое занимается сборкой машин на бывшем заводе GM. По данным «Автостата», в марте первые машины Jeland J8 были поставлены на учет.
На российском рынке сейчас представлено три кроссовера Jaecoo: J6, J7 и J8. По данным «Автостата», за 2025 г. было продано 18 751 единица (-32% к 2024 г.), а в I квартале 2026 г. – 4774 шт. (-5% г/г). Продажи Jaecoo J6 стартовали месяц назад, за март было реализовано 813 машин. Цены на автомобили начинаются от 2,3 млн руб. за кроссовер J6, от 2,8 млн руб. – за J7 и от 3,85 млн руб. – за J8, следует из данных с официального сайта «Джейлэнд Рус».
Jaecoo является одним из суббрендов китайского концерна Chery. Замещение Jaecoo на Jeland будет, скорее всего, идти по примеру Chery и Tenet, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. То есть сначала распродаются остатки оригинального китайского бренда, а затем его долю занимают уже локализованные версии, объяснил он.
Хотя официально Chery сообщила о планах по сокращению своего присутствия на российском рынке до минимального уровня, фактически китайская компания успешно закрепляется, расширяя производство в стране, отмечает Удалов.
Китайская Chery собиралась к 2027 г. сократить до минимального уровня свое присутствие в России в рамках подготовки к IPO. Об этом компания сообщала в проспекте эмиссии ценных бумаг, размещенном на Гонконгской бирже («Ведомости» писали об этом 17 сентября 2025 г.). Аналогичное решение китайский концерн принял в отношении Кубы и Ирана, чтобы снизить риски от возможных западных санкций.
Спрос на машины Jaecoo в прошлом году действительно сократился, но это было связано как с общим падением продаж новых авто, так и присутствием всего двух моделей этого бренда на российском рынке, говорит автоэксперт Денис Гаврилов. Продажи новых легковых машин в РФ в прошлом году снизились на 16% до 1,33 млн единиц, следует из данных «Автостата».
Как только линейка была расширена более бюджетным кроссовером, продажи автомобилей в марте подросли, добавил эксперт. По его словам, официально о замещении Jaecoo не сообщается, но и варианты параллельного существования с Jeland сложно представить.