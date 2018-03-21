Авто / Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4530 от 21.03.2018 под заголовком: Сергей Травкин: Мы запланировали юбилейную серию «Буханки»

«Мы однозначно будем двигаться в сторону гибридных автомобилей»

Заместитель гендиректора по продажам и маркетингу Ульяновского автозавода Сергей Травкин о новых моделях УАЗа
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Ульяновский автозавод (УАЗ), возможно, создал новый бестселлер в дополнение к знаменитой «Буханке». Компания учла ошибки, которые допустила при разработке «УАЗ Карго», серьезно доработала платформу и получила на выходе модель большей грузоподъемности, которая может комплектоваться различными надстройками. Новинка получила название «УАЗ Профи», а на рынке ее уже успели прозвать «убийцей «Газелей». Но «УАЗ Профи» не позиционируется как замена «Буханке» – предшественница хоть и морально устарела, но продолжает пользоваться спросом. Так что в ближайшей перспективе сворачивать выпуск модели УАЗ не собирается, заверяет заместитель гендиректора по продажам и маркетингу УАЗ Сергей Травкин.

– Как вы оцениваете ситуацию на рынке коммерческих автомобилей? Довольны результатами своих продаж в 2017 г.?

– В целом рыночная конъюнктура складывалась хуже, чем мы ожидали. Ситуация была обострена тем, что основные госпрограммы [стимулирования спроса] практически прекратили свое действие, их отмена произвела на рынок шоковое действие. Потребовалось несколько месяцев, чтобы адаптироваться и нам, и потребителям. Во второй половине года мы выровняли тренд, остановив падение, которое сформировалось в первом полугодии. Но в целом наши продажи оказались ниже, чем мы планировали.

Тем не менее у нас есть отличный повод для радости – мы запустили осенью 2017 г. новую модель LCV – «УАЗ Профи», которая улучшила наши общие продажи в IV квартале.

– Сколько в ваших продажах в 2017 г. приходилось на автомобили, реализованные с использованием госпрограмм стимулирования спроса?

– Около 60%. В сегменте коммерческих автомобилей мы не ограничены только «УАЗ Профи»...

– Есть еще всем известная «Буханка».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике