«Мы однозначно будем двигаться в сторону гибридных автомобилей»

Статья опубликована в № 4530 от 21.03.2018 под заголовком: Сергей Травкин: Мы запланировали юбилейную серию «Буханки»

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Заместитель гендиректора по продажам и маркетингу Ульяновского автозавода Сергей Травкин Андрей Гордеев / Ведомости

Ульяновский автозавод (УАЗ), возможно, создал новый бестселлер в дополнение к знаменитой «Буханке». Компания учла ошибки, которые допустила при разработке «УАЗ Карго», серьезно доработала платформу и получила на выходе модель большей грузоподъемности, которая может комплектоваться различными надстройками. Новинка получила название «УАЗ Профи», а на рынке ее уже успели прозвать «убийцей «Газелей». Но «УАЗ Профи» не позиционируется как замена «Буханке» – предшественница хоть и морально устарела, но продолжает пользоваться спросом. Так что в ближайшей перспективе сворачивать выпуск модели УАЗ не собирается, заверяет заместитель гендиректора по продажам и маркетингу УАЗ Сергей Травкин.

– Как вы оцениваете ситуацию на рынке коммерческих автомобилей? Довольны результатами своих продаж в 2017 г.?

– В целом рыночная конъюнктура складывалась хуже, чем мы ожидали. Ситуация была обострена тем, что основные госпрограммы [стимулирования спроса] практически прекратили свое действие, их отмена произвела на рынок шоковое действие. Потребовалось несколько месяцев, чтобы адаптироваться и нам, и потребителям. Во второй половине года мы выровняли тренд, остановив падение, которое сформировалось в первом полугодии. Но в целом наши продажи оказались ниже, чем мы планировали.

Тем не менее у нас есть отличный повод для радости – мы запустили осенью 2017 г. новую модель LCV – «УАЗ Профи», которая улучшила наши общие продажи в IV квартале.

– Сколько в ваших продажах в 2017 г. приходилось на автомобили, реализованные с использованием госпрограмм стимулирования спроса?

– Около 60%. В сегменте коммерческих автомобилей мы не ограничены только «УАЗ Профи»...

– Есть еще всем известная «Буханка».

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