Он расширит новое семейство «Профи» и составит компанию «буханке», выпуск которой компания не собирается прекращать

Статья опубликована в № 4414 от 25.09.2017 под заголовком: УАЗ разработал новый микроавтобус

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Первый «Профи» – среднетоннажный грузовик – был представлен в сентябре Евгений Разумный / Ведомости

Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу «Соллерс»), занимающий второе место на российском рынке LCV, разработал новый микроавтобус. В 2018 г. УАЗ выведет на рынок автомобили нового семейства «Профи», сообщило предприятие. Среди модификаций будут школьные автобусы и машины «скорой помощи» – их завод в России в пятницу показал президенту Владимиру Путину. Первый «Профи» – среднетоннажный грузовик – был представлен в сентябре.

Серийный выпуск такой модели уже начался, продажи стартуют, как ожидается, в октябре. В проект инвестировано около 2 млрд руб., цитирует РГ гендиректора и основного собственника УАЗа Вадима Швецова. Новый микроавтобус ориентировочно будет стоить около 1 млн руб., говорил он.

Сейчас пассажирские LCV у марки представлены только морально устаревшими «буханками». Но новые микроавтобусы не позиционируются как их замена, заверяет представитель УАЗа: «буханки» будут выпускаться, пока на них сохраняется спрос. Помимо низкой цены «буханки» популярны благодаря полному приводу.