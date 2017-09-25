УАЗ разработал новый микроавтобус

Первый «Профи» – среднетоннажный грузовик – был представлен в сентябре
Евгений Разумный / Ведомости
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу «Соллерс»), занимающий второе место на российском рынке LCV, разработал новый микроавтобус. В 2018 г. УАЗ выведет на рынок автомобили нового семейства «Профи», сообщило предприятие. Среди модификаций будут школьные автобусы и машины «скорой помощи» – их завод в России в пятницу показал президенту Владимиру Путину. Первый «Профи» – среднетоннажный грузовик – был представлен в сентябре.
Серийный выпуск такой модели уже начался, продажи стартуют, как ожидается, в октябре. В проект инвестировано около 2 млрд руб., цитирует РГ гендиректора и основного собственника УАЗа Вадима Швецова. Новый микроавтобус ориентировочно будет стоить около 1 млн руб., говорил он.
Сейчас пассажирские LCV у марки представлены только морально устаревшими «буханками». Но новые микроавтобусы не позиционируются как их замена, заверяет представитель УАЗа: «буханки» будут выпускаться, пока на них сохраняется спрос. Помимо низкой цены «буханки» популярны благодаря полному приводу.
Вячеслав Яковлев
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу «Соллерс»), занимающий второе место на российском рынке LCV, разработал новый микроавтобус. В 2018 г. УАЗ выведет на рынок автомобили нового семейства «Профи», сообщило предприятие
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Евгений Разумный / Ведомости
Первый «Профи» – среднетоннажный грузовик – был представлен в сентябре
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Евгений Разумный / Ведомости
Серийный выпуск такой модели уже начался, продажи стартуют, как ожидается, в октябре
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«УАЗ»
В проект инвестировано около 2 млрд руб., цитирует РГ гендиректора и основного собственника УАЗа Вадима Швецова. Новый микроавтобус ориентировочно будет стоить около 1 млн руб., говорил он. На фото: интерьер грузовика «Профи»
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«УАЗ»
Детали интерьера грузовика «Профи»
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«УАЗ»
Детали интерьера грузовика «Профи»
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Вячеслав Яковлев
Вид салона микроавтобуса «Профи»
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«УАЗ»
Среди модификаций микроавтобуса будут школьные автобусы и машины «скорой помощи»
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vk.com/uldriver
Модификации показывали Владимиру Путину на заводе 22 сентября
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Евгений Разумный / Ведомости
«Модель УАЗ «Профи» позволяет нам производить широчайшую линейку спецавтомобилей с различными модулями и надстройками и тем самым открывать новые рыночные ниши для бренда УАЗ», - заявил генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Вадим Швецов
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Сейчас пассажирские LCV у марки представлены только морально устаревшими «буханками» (на фото). Помимо низкой цены «буханки» популярны благодаря полному приводу
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Евгений Разумный / Ведомости
Но новые микроавтобусы не позиционируются как их замена, заверяет представитель УАЗа: «буханки» будут выпускаться, пока на них сохраняется спрос. На фото: среднетоннажный грузовик «Профи»