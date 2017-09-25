Автомобильная промышленность

Как выглядит первый после «буханки» микроавтобус от УАЗа

На разработку автомобиля было потрачено около 2 млрд рублей
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