Как выглядит первый после «буханки» микроавтобус от УАЗа

Евгений Разумный / Ведомости

Но новые микроавтобусы не позиционируются как их замена, заверяет представитель УАЗа: «буханки» будут выпускаться, пока на них сохраняется спрос. На фото: среднетоннажный грузовик «Профи»

11/11