Tesla отзывает 53 000 автомобилей из-за проблем с ручным тормозом

Компания Tesla отзывает 53 000 автомобилей моделей S и X, которые были выпущены с октября по февраль 2016 г. Согласно заявлению компании, в автомобиле может быть установлен неисправный механизм, произведенный поставщиком Tesla. Из-за этого ручной тормоз может застрять, хотя механизм будет удерживать машину на месте.

В Tesla пояснили, что не считают неисправность угрозой безопасности, а замена детали производится из «излишней осторожности».