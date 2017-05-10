Volkswagen сообщил о рекордном росте продаж автомобилей в России с начала 2017 года

Немецкий концерн Volkswagen отмечает рекордный рост продаж своих автомобилей в России - на 21% с начала 2017 г.

«В апреле клиентам было передано 7200 автомобилей, что соответствует росту на 21% по сравнению с результатом апреля прошлого года», - сообщила пресс-служба «Фольксваген Групп Рус».

Лидером продаж в апреле стал Volkswagen Polo калужской сборки, реализовано более 4000 таких машин. Также компания отмечает рост продаж кроссовера Volkswagen Tiguan - в апреле реализовано 2300 автомобилей первого и второго поколений, произведенных в Калуге. «Рекордный результат стал возможен благодаря запуску продаж Volkswagen Tiguan с двигателем мощностью 150 л. с. и полным приводом 4Motion», - пояснили в пресс-службе.