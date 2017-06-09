На «АвтоВАЗе» с июля повышают зарплату

«АвтоВАЗ» сообщил, что с 1 июля повышает заработную плату на 5%. Сотрудникам предприятия в Тольятти будут повышены тарифные ставки и оклады на 5%. «Это не коснется высшего руководства компании», - цитирует ТАСС пресс-службу компании. Такое решение было принято на заседании согласительной комиссии между руководством «АвтоВАЗа» и представителями первичной профсоюзной организации.

Зарплату сотрудникам поднимут, «несмотря на сложную экономическую ситуацию на предприятии», заявил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. Его также цитирует пресс-служба компании. Он выразил уверенность, что это поможет сотрудникам и их семейным бюджетам.

В 2016 г. «АвтоВАЗ» дважды переходил на четырехдневный режим работы. На время действия этой меры зарплата работников снижалась примерно на 20%, напоминает ТАСС.