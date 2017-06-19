Bosch построит завод, выпускающий чипы для беспилотных автомобилей, за 1 млрд евро
Производитель автозапчастей Robert Bosch GmbH планирует вложить около 1 млрд евро в строительство завода в Дрездене. Завод будет выпускать микрочипы для самоуправляемых автомобилей, об этом говорится в пресс-релизе.
Завод будет построен в 2019 г., на нем будут работать 700 человек.
Bosch разрабатывает программное обеспечение для различных автомобильных систем и микрочипы. Как отмечает компания, в каждом автомобиле, сошедшем с конвейера в 2016 г., в среднем установлено девять микрочипов производства Bosch.