«Камаз» получил 990 млн рублей чистой прибыли в первом полугодии против убытка годом ранее

ПАО «Камаз» по итогам первого полугодия 2017 г. получило чистую прибыль по МСФО в размере 990 млн руб. против убытка в 1,9 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка при этом увеличилась в 1,3 раза до 62,315 млрд руб., передает «Интерфакс».

Показатель EBITDA составил 4,262 млрд руб. против 370 млн руб. в январе – июне 2016 г.

К началу июня у «Камаза» сложился положительный операционный денежный поток в размере 7,472 млрд руб. (+4,859 млрд руб. к аналогичному периоду прошлого года). «Основная причина значительного притока денежных средств – рост выручки и эффективное управление денежными потоками», – говорится в отчете. Выход группы в плюс компания связывает с ростом объемов производства и продаж, эффективным управлением затратами и замещением импортных комплектующих.

В первом полугодии «Камаз» увеличил продажи в годовом измерении на 16% до 15 113 грузовиков. В России продажи выросли на 20% до 12 996 грузовиков.

«Объемы продаж грузовых автомобилей выросли на общем фоне оживления деловой и инвестиционной активности. Рост коммерческих грузоперевозок, снижение ставок по кредитам и отложенный спрос способствовали увеличению сегмента магистральных тягачей. Рост в нефтегазодобывающей отрасли, ЖКХ и стабилизация в сельском хозяйстве благоприятно повлияли на остальные сегменты рынка сбыта группы. По итогам шести месяцев 2017 г. доля ПАО "Камаз" на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т (данные по регистрациям автотехники) составила 49,5%», – цитирует «Интерфакс».

Чистый долг компании на 30 июня 2017 г. составил 23,545 млрд руб., в отчете подчеркнуто, что группа «соблюдала все ковенанты, установленные кредитными соглашениями».