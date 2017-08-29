Правительство выделило 440 млн рублей на обучение и поддержку сотрудников «АвтоВАЗа»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился предоставить Самарской области субсидию в размере 439 млн руб. на поддержку сотрудников «АвтоВАЗа», говорится на сайте правительства.

Согласно документу, субсидия будет предоставлена из резервного фонда правительства «на софинансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда».

Это обеспечит занятость не менее 4000 работников «АвтоВАЗа», которые находятся под риском увольнения, а также профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации не менее 2000 из них, говорится в распоряжении.

Ранее в пресс-службе правительства Самарской области сообщали, что эти средства планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников предприятия, расходов на оплату их труда, затрат на создание новых рабочих мест, а также на частичное возмещение работодателям расходов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников.