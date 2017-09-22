Volvo представила сервис подписки с заменой машины раз в два года

Volvo представила альтернативный способ приобретения автомобилей - сервис подписки Care by Volvo. Программа создана для покупателей нового компактного кроссовера XC40, который компания представила 21 cентября в Италии. Приобретение машины по подписке Volvo характеризует как «прозрачную и легкую» процедуру, лишенную суеты. Машина заказывается онлайн, затем за нее вносится ежемесячная плата и ее можно сменить на новую через два года. Клиентам не придется торговаться и беспокоиться о страховке, налогах, оплате проката и других финансовых проблемах, которые сопровождают покупку или аренду автомобиля, заверяет компания.

Абонентам Care by Volvo также будут доступны услуги по мойке, заправке, чистке салона и замене запчастей. Расценки по программе не указаны, их объявят только в ноябре, сообщает The Verge. VC.ru со ссылкой на представителей Volvo сообщает, что ежемесячная плата абонента составит 6699 шведских крон (около $840).

Пользователи сервиса смогут давать автомобиль напрокат друзьям с помощью технологии цифрового ключа. Также они смогут при желании арендовать Volvo других моделей.