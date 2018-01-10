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Доля «АвтоВАЗа» на российском рынке достигла шестилетнего максимума

Доля автомобилей «АвтоВАЗа» на российском рынке достигла шестилетнего максимума в 2017 г., сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек на пресс-конференции. Он уточнил, что доля автопроизводителя выросла почти на 1 процентный пункт до 20,5%, передает ТАСС.

Птачек добавил, что компания намерена как минимум сохранить долю на рынке, а как максимум - повысить ее.

«АвтоВАЗ» нарастил продажи автомобилей Lada в России по итогам прошлого года на 17% до 311 600 автомобилей, отметил Птачек. За рубежом было продано 24 000 автомобилей, что на 31% выше, чем годом ранее. Самой продаваемой на экспорт моделью Lada стала Lada 4x4, передает его слова «Интерфакс». По оценке «АвтоВАЗа», рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырос на 12% (до 1,6 млн шт.) в прошлом году.

С января 2018 г. рекомендованные розничные цены на автомобили Lada выросли в среднем на 2,5%. Цена седана Lada Vesta в базовой комплектации, например, выросла на 15 000 (на 2,7%) до 569 900 руб., седана Lada Granta – на 10 000 (на 2,6%) до 399 900 руб., кроссовера Xray – на 15 000 (на 2,5%) до 614 900 руб., по данным дилеров и информации на сайте компании. Повышение цен в начале года – традиционное для «АвтоВАЗа». Компания не ожидает снижения спроса в связи с ростом цен.

Как выглядит серийный универсал Lada Vesta