«АвтоВАЗ» отзовет более 7000 автомобилей Lada
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзовет 7220 автомобилей Lada Xray из-за дефекта передней подвески (наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненном из серого чугуна вместо высокопрочного). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, проданные с ноября 2017 г. Ремонт будет выполнен бесплатно для владельцев, которым надо дождаться звонка от автопроизводителя или самостоятельно проверить по VIN-коду, попал ли автомобиль под отзыв.
Крупнейшую отзывную компанию «АвтоВАЗ» объявлял в марте 2017 г. Тогда компания отозвала 106 723 автомобиля Lada Kalina и Granta. Причина – возможное перетирание топливной или паровой трубки тросом сцепления. Lada Xray автопроизводитель отзывал последний раз осенью 2017 г. из-за риска перетирания жгута проводов двигателя. Тогда под отзыв попало 19 668 автомобилей.