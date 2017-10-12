«АвтоВАЗ» отзовет почти 20 000 Lada Xray

Росстандарт сообщил о добровольном отзыве 19 668 автомобилей Lada Xray. Причиной отзыва стал риск перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Кампанию проводит ПАО «АвтоВАЗ». Машины обещают отремонтировать в дилерских центрах. Там на кромку аккумуляторной площадки приклеют защитный уплотнитель.

Под отзыв попали автомобили, проданные с февраля 2016 г. К сообщению Росстандарта приложен перчень их VIN-кодов.

Росстандарт напомнил слова министра промышленности Дениса Мантурова, который назвал отзывные компании нормальной мировой практикой, которая показывает ответственность автопроизводителя и его заинтересованность в клиентах. По словам министра, в этих ситуациях государство на стороне бизнеса и его задача - не наказать автопроизводителя, а дать ему возможность побыстрее устранить брак.