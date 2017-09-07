«АвтоВАЗ» зафиксировал рекордный рост продаж своих автомобилей

Самой востребованной у покупателей остается модель Lada Granta Андрей Махонин / Ведомости

В августе в России было продано 26 211 автомобилей Lada, это на 25,4% больше, чем в августе прошлого года, говорится в сообщении «АвтоВАЗа». За восемь месяцев 2017 г. на российском рынке реализовано 192 944 автомобиля, рост составил 15,5%.

Российские продажи автомобилей Lada ежемесячно растут с июля 2016 г., и зафиксированный в августе рост — самый большой за этот период. Предыдущий рекорд был поставлен в июне, когда продажи Lada выросли на 23%.

Рост в основном генерируют новинки — седан Lada Vesta и псевдокроссовер Lada Xray. Самой востребованной у покупателей остается модель Lada Granta — с начала года продано 58 604 автомобиля, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте по популярности — Lada Vesta. Продажи этой модели за январь - август выросли на 44,6%, было реализовано 47 780 автомобилей. По темпам роста лидирует Lada Xray: продажи в августе выросли на 44,6%, а за восемь месяцев рост составил 80,4%.

Наблюдаемый сейчас восстановительный рост российского автомобильного рынка происходит, в основном, в сегменте бюджетных автомобилей, на котором «АвтоВАЗ» как раз специализируется, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Продажам помогают и госпрограммы, включая новые — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предполагающие 10%-ную скидку. Спрос на Lada в августе, скорее всего, простимулировало и ожидавшееся (с 1 сентября) удорожание Vesta на 9000 руб., отмечает Беспалов.

В ближайшие месяцы «АвтоВАЗ» продолжит наращивать продажи в России, не сомневается Беспалов. Динамику он затруднился оценить, но заметил, что марка, как и прежде, будет чувствать себя лучше рынка. Осенью ожидается начало продаж универсала Vesta (а затем и его кросс-версии), но это вряд ли приведет к существенному ускорению продаж Lada в этом году, в полной мере эффект компания ощутит в 2018 г., считает эксперт.