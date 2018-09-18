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Еврокомиссия заподозрила в сговоре BMW, Daimler и Volkswagen

Ведомости
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Европейская комиссия сообщила, что начала официальное расследование в отношении BMW, Daimler и Volkswagen. Компании могли вступить в сговор и нарушить антимонопольные правила Евросоюза, отмечается в сообщении.

Эти автопроизводители могли договориться не конкурировать друг с другом в разработке и внедрении технологий для снижения вредных выбросов от бензиновых и дизельных легковых автомобилей, цитируется в сообщении комиссар по антимонопольной политике ЕС Маргарет Вестагер. По ее словам, возможный сговор мог лишить потребителей возможности покупать менее загрязняющие автомобили.

В октябре 2017 г. Еврокомиссия провела проверки на предприятиях BMW, Daimler, Volkswagen и Audi в Германии. Пока у ведомства нет доказательств сговора о технологическом развитии автомобилей, говорится в сообщении.

В прошлом году Еврокомиссия проверяла BMW, Daimler и Volkswagen на предмет сговора по производству и сбыту автомобилей, писала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. Сговор между автопроизводителями мог действовать с начала 1990-х годов.

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Финансы
Новости

Индекс Мосбиржи впервые превысил 2830 пунктов

Ведомости
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Индекс Мосбиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, впервые в истории превысил 2380 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10.26 мск индекс Мосбиржи рос до 2379,83 пункта (+0,26%), далее индикатор впервые превысил отметку в 2380 пунктов. К 10.44 он составил 2380,81 пункта. Предыдущего максимума в 2379,31 пункта показатель достиг 10 июля.

Индекс Мосбиржи – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс. Он включает 50 наиболее ликвидных акций крупнейших российских эмитентов, чьи виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики, представленным на Московской бирже.

В индексе учитываются, в частности, акции Сбербанка, «Газпрома», «Роснефти», UC Rusal, «Новатэка», «Русснефти», АФК «Система» и других компаний. Лидерами роста к 10.55 стали акции UC Rusal (+3,96%), «Новатэка» (+2,87%), «Мечела» (+1,88%), АФК «Система» (+1,55% ) и «Фосагро» (+1,4%). Просели бумаги «Транснефти" (-1,02%), "Русгидро" (-0,97%), "Россетей" (-0,2%) и "Роснефти" (-0,82%).

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Политика
Новости

ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов губернатора в Приморье

Ведомости
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Кандидат от «Единой России» и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал 49,55% (253 200 голосов) по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на досрочных выборах главы региона. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

Соперник Тарасенко – коммунист Андрей Ищенко по итогам обработки 100% протоколов набрал на 7650 голосов меньше – 48,06% (245 550 голосов), указано там же.

Первый тур выборов губернатора Приморья прошел в единый день голосования 9 сентября. Однако ни один кандидат не смог преодолеть порог в 50%. Тарасенко набрал 46,56%, а Ищенко – 24,64%. Во втором туре ситуация изменилась. С самого начала лидировал кандидат от КПРФ с максимальным отрывом до 7%. Во время подсчета последних протоколов Тарасенко удалось вырваться вперед. Ищенко начал проигрывать после обработки 99,03% протоколов. КПРФ заявила о фальсифицировании выборов и «полном беспределе» на участках.

Юридическая служба КПРФ готовит судебные иски для опротестования итогов выборов по Артему, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока, сказал Ищенко. Он подчеркнул, что у фракции есть полная доказательная база по фактам фальсификаций. Во вторник, 18 сентября, результаты губернаторских выборов в Приморье отменили на 13 участках. Произошла эвакуация из-за срабатывания пожарной сигнализации и какие-то документы могли быть утрачены, пояснил член ТИК Сергей Иванович.

«Верните украденные голоса». Как во Владивостоке прошел митинг в поддержку кандидата-коммуниста

Финансы
Новости

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 68 рублей

Ведомости
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Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже упал ниже 68 руб. – до 67,78 руб. Курс евро снизился до 79,19 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. Накануне, 17 сентября, торги закрылись на уровне 68,06 руб. за доллар и 79,49 руб. за евро.

В пятницу, 14 сентября, совет директоров Центробанка впервые с 2014 г. повысил ключевую ставку и объявил об отказе от покупки валюты на открытом рынке по бюджетному правилу. Регулятор повысил ставку на 0,25 п. п. до 7,5% годовых вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали ее сохранения. Решение регулятора резко укрепило рубль.

ЦБ сообщил об усилении инфляционных рисков: прогноз инфляции по итогам 2018 г. – 3,8–4,2% и ее ускорении до 5–5,5% к концу 2019 г. В сообщении Банка России указывалось, что регулятору придется проводить более жесткую политику, чем планировалось. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поясняла, что решение приостановить до 2019 г. покупку валюты на рынке призвано ограничить колебания курса рубля.

Экономика
Новости

Магазины в центре столицы вошли в пилотный проект tax free

Ведомости
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Правительство расширило список магазинов, участвующих в пилотном проекте tax free. Это следует из соответствующего постановления премьер-министра Дмитрия Медведева, которое было опубликовано на сайте правительства России во вторник. В перечень вошли розничные магазины на улицах Никольская, Новый Арбат, Столешников переулок, Петровка, Большая Дмитровка и Кузнецкий Мост.

«Расширение перечня организаций будет способствовать повышению предпринимательской активности в сфере производства и продажи востребованных у иностранных туристов товаров», – сказано в документе. В правительстве также рассчитывают, что такое решение поспособствует увеличению доходов туристической отрасли.

Сейчас проект tax free запущен в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. В 2019 г. планируется подключить к нему все российские города.

Пользоваться опцией tax free могут только граждане государств, не входящих в ЕАЭС. Чтобы вернуть 18% стоимости от товаров, необходимо совершить покупки на сумму не менее 10 000 руб. в течение одного дня и оформить на них чек, чтобы при выезде показать его на таможне.

Владельцы столичных бутиков заявили о своем желании участвовать в проекте tax free еще в ноябре 2016 г. Первыми проявили инициативу Christian Louboutin на Большой Дмитровке и Agent Provocateur в Столешниковом переулке. За время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, иностранцы оформили tax free на покупки стоимостью 943,8 млн руб. Большую часть покупок – на 668,5 млн руб. (71%) – совершили граждане Китая.

Технологии
Новости

СМИ сообщили о планах Amazon выпустить микроволновку с умным помощником

Ведомости
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Amazon планирует выпустить восемь новых устройств, работающих с голосовым помощником Alexa, в том числе микроволновую печь, сабвуфер, усилитель и некий гаджет для автомобиля. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Часть устройств сможет подключаться к голосовому помощнику, в другие он будет встроен сразу. Компания Джеффа Безоса может представить новые устройства в конце сентября. Об этом говорится во внутреннем документе Amazon, описывающем планы технологического гиганта. Amazon комментировать эту информацию отказалась.

Новые устройства отражают стремление Amazon расширить использование умного помощника и сосредоточиться на тех местах, где люди проводят большую часть своего времени, т. е. дома и в автомобиле. Появление таких продуктов станет первым шагом Amazon на рынке бытовой техники. Конкуренцию компании Безоса составят Sonos и GE, пишет CNBC. Первая уже имеет усилитель и сабвуфер, работающие с Alexa. GE выпустила умную микроволновку, которой также можно управлять с помощью голосового помощника Amazon.

Компания много экспериментирует с созданием домашних устройств. В апреле Bloomberg со ссылкой на источники писал, что инженеры Amazon работают над созданием роботов для дома. Сверхсекретным проектом под кодовым именем Vesta (в честь богини, покровительницы семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме) руководит Грегг Зер, основатель лаборатории Lab126 Amazon в Саннивейле, штат Калифорния. Исследовательский центр занимается также разработкой умной колонки Amazon Echo, телевизионной приставки Fire TV, планшетов Fire и Fire Phone.

Amazon создал тропический лес посреди Сиэтла

Политика
Новости

Ищенко рассказал о предложении стать первым вице-губернатором Приморья

Ведомости
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Претендующий на победу во втором туре губернаторских выборов в Приморье коммунист Андрей Ищенко рассказал о том, что ему предложили стать заместителем врио главы региона, кандидата «Единой России» Андрея Тарасенко. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал сам Ищенко. «Ко мне обратились люди из окружения Тарасенко. Я их послал», – рассказал коммунист.

Пресс-служба администрации Приморья опровергла информацию о приглашении Ищенко в правительство. «Этого не было», – заявил собеседник издания.

В первом туре выборов победу одержал Тарасенко с 46,56%, Ищенко набрал 24,64%, но во втором туре ситуация изменилась. Всю ночь во время подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ с максимальным отрывом до 7%, однако в процессе подсчета последнего процента вперед вырвался кандидат власти. По итогам обработки 99,16% бюллетеней у Тарасенко 49,55%, у Ищенко – 48,06%. Подведение окончательных итогов отложено.

Сегодня же стало известно об аналогичной политической сделке, заключенной в Хабаровском крае. Там одержавший победу в первом туре кандидат ЛДПР Сергей Фургал (35,81%) согласился на предложение действующего губернатора Вячеслава Шпорта (35,62%), выставленного «Единой Россией», стать его первым заместителем.

Выбор редактора
Политика
Новости

Результаты губернаторских выборов в Приморье отменены на 13 участках

Интерфакс
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Территориальный избирком Советского района Владивостока отменил результаты второго тура выборов губернатора Приморья по 13 участкам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) с правом совещательного голоса Сергея Ивановича. Решение было принято на заседании комиссии.

«Сегодня состоялось заседание ТИК Советского района, на котором было принято решение об отмене результатов выборов по 13 участкам, в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены», – рассказал Иванович. По его словам, причиной эвакуации стало срабатывание пожарной сигнализации. «В районе 4.00 утра все участковые комиссии сдали документы, и все результаты по участкам были внесены в систему ГАС «Выборы». По 13 участкам данные не были загружены», – рассказал он. Противопожарная служба прибыла в 6.00 и заявила о пожаре и эвакуации. «Но мы остались. Мы обратились к председателю избиркома с просьбой провести проверку», – добавил Иванович.

Выборы в Приморье стали одной из самых скандальных региональных кампаний. На протяжении подсчета большинства голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Его отрыв от врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко достигал 7%. По итогам подсчета 95% протоколов Ищенко лидировал с 51,61% против 45,79%. При обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а в процессе подсчета последнего процента в лидеры вырвался Тарасенко. По итогам обработки 99,16% бюллетеней он набирал 49,55% против 48,06% у Ищенко.

ЦИК взял паузу, чтобы разобраться в ситуации. Обе стороны обвиняют друг друга в фальсификациях. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал выборы «уголовными» и обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием разобраться в происходящем.

11 сентября Путин принимал Тарасенко в Кремле. Президент предложил не говорить о выборах. «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», – сказал он.

В первом туре выборов победу одержал Тарасенко с 46,56%, Ищенко набрал 24,64%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Бренд Mexx вернется на российский рынок одежды

Ведомости
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Бренд одежды Mexx вернется на российский рынок в 2019 г. Дистрибутор бренда, BNS Group, заключил контракт с новым владельцем бренда – голландским холдингом RNF. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте BNS Group.

Первый магазин может быть открыт уже в апреле 2019 г., уточняет РБК со ссылкой на гендиректора BNS Group Дениса Богатырева. Собеседник издания отметил, что всего в течение пяти лет компания планирует открыть около 15 магазинов в городах России. Их число может измениться – количество магазинов будет зависеть от регулярности обновления коллекции и спроса на нее. 

Площадь магазинов заметно сократится: с 300–700 кв. м ранее до 130–140 кв. м.

BNS Group вывела бренд Mexx на российский рынок в 1997 г. и была его эксклюзивным партнером в стране. В 2017 г. дистрибутор закрыл все магазины Mexx в России из-за проблем у бывшего владельца глобального бизнеса компании – турецкой Eroglu Holding. Она сначала отказалась выпускать коллекцию 2017 г., а затем продала бренд голландскому холдингу RNF. Сама Eroglu решила сконцентрироваться на принадлежащих ей Colin’s и Loft.

Бизнес
Новости

«Интерфакс» узнал о скором назначении гендиректора «МиГа» вице-президентом ОАК

Интерфакс / Ведомости
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Гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко займет пост вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиаотрасли. По его словам, это может произойти «в скором времени». В ОАК информацию не комментируют.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас в корпорации такой должности нет, а вопросы ВТС курирует первый вице-президент Сергей Ярковой.

«Пока еще не решен вопрос, покинет ли Тарасенко пост гендиректора «МиГа» или будет руководить корпорацией по совместительству с должностью вице-президента. Также обсуждаются варианты, кто может возглавить «МиГ» вместо него», – отметил источник.

«МиГ» входит в структуру ОАК. Компания производит современные истребители-перехватчики и многофункциональные боевые самолеты, в том числе МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, новейший МиГ-35 и высотный всепогодный истребитель МиГ-31. Также корпорация является головным изготовителем нового регионального пассажирского самолета Ил-114.

Технологии
Новости

SpaceX представила первого туриста для полета вокруг Луны

Ведомости
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Первым космическим туристом, которому предстоит совершить полет вокруг Луны на корабле компании SpaceX, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Об этом сообщает SpaceX.

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск рассказал, что космический корабль с Маэдзавой на борту будет выведен на орбиту Луны ракетой-носителем Big Falcon Rocket. На данный момент она еще находится на стадии производства. Сам полет может состояться в 2023 г. Предполагается, что он продлится около недели.

42-летний Маэдзава является основателем интернет-магазина одежды Zozo. Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд. Он объявил о намерении взять с собой на борт космического корабля восемь представителей сферы искусства.

SpaceX отмечает, что за всю историю лишь 24 человека были участниками лунных экспедиций. После американской миссии «Аполлон» 1972 г. к спутнику Земли никто не летал.

Илон Маск совершил революцию

Политика
Новости

СМИ узнали о подозрениях против Тельмана Исмаилова в похищении певца Руссо

Ведомости
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Следственный комитет на основании заявления певца Авраама Руссо возбудил уголовное дело о его избиении и похищении в 2004 г., сообщает со ссылкой на источники газета «Коммерсантъ». Предварительная версия следствия состоит в том, что план похищения певца разработал основатель группы АСТ и бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. По данным издания, дело возбуждено 17 сентября в 4.30 мск на основании рапорта о преступлении, подписанного двумя часами ранее. Руссо написал заявление в правоохранительные органы накануне.

В понедельник в Москве был задержан и допрошен бывший гендиректор принадлежавшего АСТ ресторана «Прага» Заур Марданов, подозреваемый в похищении и избиении Руссо. Марданов является племянником Исмаилова. Он согласился реализовать план дяди и взял в помощники «неустановленных следствием лиц» из своего ближайшего окружения, пишет газета. Как указывает издание со ссылкой на материалы дела, Исмаилов распределил роли среди участников преступной группы и осуществлял общее руководство ею, а также обеспечил всех сообщников транспортом.

Исмаилов одно время финансировал концертную деятельность Руссо, однако затем сотрудничество было прекращено из-за конфликта между ними. Вечером 31 января 2004 г. Исмаилов пригласил Руссо поужинать в ресторан «Прага» на Арбате, а затем в своем личном кабинете вместе с Мардановым и помощниками отобрал у певца телефон и избил его, «нанеся ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред здоровью», ссылается газета на данные следствия. После этого Исмаилов потребовал от певца отменить все концерты, заключить контракт уже с ним и проводить все дальнейшие выступления лишь для него и его гостей, считает следствие. Для «склонения потерпевшего к выполнению выдвинутых требований» певца «против его воли» отвезли на заднем сиденье автомобиля на дачу Исмаилова в Апрелевку. После того как вечером 1 февраля Руссо согласился выполнить все требования похитителей, Исмаилов распорядился его отпустить.

Адвокат Исмаилова Марина Русакова считает подозрения в адрес ее подзащитного «незаконными, надуманными и абсурдными». «Заявление о таком тяжком преступлении, поданное спустя 14 лет, выглядит совершенно нелогичным, а спешка с возбуждением дела в 4.30 утра вообще необъяснима», – подчеркнула она. Русакова также выразила недоумение в связи с тем, что Руссо не сообщил о своем похищении даже тогда, когда расследовалось дело о покушении на него в 2006 г., а вспомнил только сейчас.

Ранее Исмаилов был объявлен в международный розыск по обвинению в организации убийства двух бизнесменов в Подмосковье в мае 2016 г. Фигурантами этого дела также являются два родственника бизнесмена. Никто из семьи Исмаилова не признает вины в инкриминируемых им деяниях.

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