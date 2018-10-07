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В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов. Соответствующий приказ Министерства внутренних дел был опубликован 26 июня текущего года.

Документ вводит несколько новых правил. Например, он определяет порядок регистрации машин, имеющих электронные паспорта и паспорта на бумажном носителе. С июля в России прекратилось оформление паспортов транспортных средств (ПТС) в бумажном виде, переходный период продлится до ноября следующего года.

Также документ закрепляет антикоррупционный механизм выдачи государственных регистрационных знаков. Как поясняла ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, номерные знаки машинам будет присваивать компьютер. При этом срок хранения номеров по заявлениям собственников увеличивается со 180 до 360 суток.

Кроме того, документ существенно упрощает порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля. Теперь достаточно пригнать машину на осмотр, по результатам которого данные о новом двигателе будут занесены в ПТС. Новый двигатель должен быть того же типа и модели, что и установленный ранее.

Помимо этого приказом расширяется список документов, подтверждающих факт утилизации транспортных средств, а также разрешается регистрировать машину не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

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