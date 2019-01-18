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«АвтоВАЗ» и Renault-Nissan-Mitsubishi подписали специнвестконтракт с правительством

«АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подписали с правительством России специальный инвестиционный контракт, рассказал журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, это произошло еще в конце прошлого года.

«Заключен. Я могу ошибиться с датой, но это самый конец 2018 г.», — приводит агентство «Прайм» слова Азарова.

«АвтоВАЗ» от лица альянса Renault-Nissan-«АвтоВАЗ»-Mitsubishi в конце ноября 2018 г. подал заявку в Министерство промышленности и торговли на специнвестконтракт. Сообщалось, что компании намерены сосредоточиться на развитии модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизации мощностей для их производства. Инвестиции в проект могут составить более 70 млрд руб. за 10 лет.

Специнвестконтракты дают доступ к налоговым льготам и гарантируют неухудшение условий бизнеса в обмен на инвестиции. Такие контракты уже есть у совместных предприятий «Соллерса» с Mazda и Isuzu, российской «дочки» Daimler, «Камаза» и его СП «Даймлер Камаз рус», а также у «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 18 января рассказал о деталях специнвестконтракта с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», направленного на реализацию проекта по локализации производства легковых автомобилей в России.

По словам Манутрова, специнвестконтракт с компанией заключен сроком на 10 лет. Совокупный объем инвестиций составит 16,6 млрд руб., но с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, общая сумма вложений может достигнуть 35 млрд руб. Объем налогов при этом составит более 244 млрд руб.