Новости
Авто
Новости

Правительство рекомендовало Peugeot и Citroen изменить заявку на специнвестконтракт

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

За месяц до подписания в автопроме всех специнвестконтрактов, предлагающих налоговые льготы в обмен на инвестиции, правительство рекомендовало альянсу Peugeot и Citroen (PSA) скорректировать свою заявку. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке, PSA предложил осуществлять в рамках СПИК только сварку и окраску легких коммерческих автомобилей (LCV), которые составляют до 80% от всех продаж концерна в России. В Белом доме посоветовали альянсу предусмотреть локализацию компонентов для LCV или исключить эту часть из СПИК.

Эта рекомендация отражает позицию аппарата вице-премьера Дмитрия Козака и Минпромторга, поясняет собеседник издания. По его словам, определенный стандарт по условиям задал СПИК группы ГАЗ Олега Дерипаски. Этому стандарту соответствует и заявка «Соллерса», куда войдет продукция УАЗа и Ford Transit. LCV последнего конкурирует с продукцией PSA, указывает руководитель ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов. В аппарате Козака пояснили, что минимальные условия о сварке и окраске в рамках СПИК распространяются только на легковой сегмент, а для LCV обязательства выше, так как они должны согласовываться с другими контрактами в сегменте. В Минпромторге дополнили, что СПИК в коммерческом сегменте должны включать локализацию двигателя, коробки передач и систем управления.

«Непонятно, зачем государство должно из бюджета поддерживать иностранного производителя в сегменте, где уже есть российский продукт», — говорит один из собеседников издания на рынке. Он не припомнит, чтобы «правительство какой-либо европейской страны из средств налогоплательщиков давало льготы российскому производителю». По его мнению, уровень локализации для LCV должен включать глубокую локализацию двигателя, трансмиссии и блока управления и т.д.

Заявка PSA на заключение СПИК была подана в апреле. Предполагалось, что все автоконцерны подпишут специнвестконтракты до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям. PSA владеет 70% калужского завода ООО ПСМА, еще 30% у Mitsubishi, который обеспечивает основную загрузку.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Экономика
Новости

Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз зарубежных продуктов для личных нужд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал частичный запрет на ввоз российскими гражданами из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования. «До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить», — приводит ТАСС его заявление после заседания российско-аргентинской межправкомиссии в Буэнос-Айресе.

Данкверт отметил, что подобные запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах», и призвал не политизировать вопрос. «Почему все решили, что это (запрет на – «Ведомости) хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», — привел Данкверт пример обоснованного ограничения ввоза готовой продукции.

Как ранее сообщали «Ведомости», 20 марта Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Помимо этого предлагалось усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение подписанты предлагается сделать лишь для детских молочных смесей и детского питания. В ассоциацию входят такие крупнейшие производители как «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». В компаниях и Минсельхозе считают, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных.

30 апреля на портале проектов правовых актов был опубликован проект поправок в закон о ветеринарии. Он предполагает, что Россельхознадзор в пунктах пропуска через границу сможет организовывать уничтожение подконтрольных товаров, найденных в ручной клади физлиц. Это касается продуктов, привезенных из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, без разрешения и без ветеринарного сертификата. Граждане смогут ввозить по 5 кг продуктов на человека «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя». Общественное обсуждение проекта продлится до 3 июня. 

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Идея выплаты дивидендов ОАО РЖД имуществом на 20 млрд руб., в том числе вагонами на 12 млрд руб., не нашла поддержки в Минфине. Ведомство дало отрицательный отзыв на проект директивы по голосованию представителям интересов государства, разосланный Росимуществом в госорганы на согласование. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма Минфина. В финансовом ведомстве подтвердили его отправку. В Минэкономики на запрос не ответили.

В письме замминистра финансов Алексея Моисеева в Росимущество от 24 мая отмечалось, что директивы по голосованию представителям государства на совете директоров, который должен был принять решение по дивидендам, «требуют доработки». Минфин указал, что все госкомпании должны платить в бюджет дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО, и предложил поэтапный переход к таким выплатам для ОАО РЖД: 30% в 2019 г., 40% в 2020-м и 50% в 2021 г. без учета дивидендов по привилегированным акциям.

При этом Минфин указал на недопустимость выплаты дивидендов имуществом. Бюджетный кодекс определяет доходы бюджета как поступающие в него денежные средства. У администратора доходов бюджета нет полномочий учитывать их в неденежной форме. «Поступление в федеральный бюджет дивидендов по акциям ОАО РЖД, принадлежащим РФ, возможно только в денежной форме», - говорится в письме. Что же касается передачи в федеральную собственность движимого и недвижимого имущества, то она требует финансово-экономического обоснования, чего железнодорожная монополия не сделала.

В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами. Представитель Росимущества тогда подтвердил, что такой вопрос прорабатывается. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, именно это предложение и содержалось в проекте резолюции, разосланной Росимуществом в профильные ведомства. Ранее предполагалось, что директиву удастся согласовать на заседании совета директоров ОАО РЖД 27 мая. Было ли в итоге принято решение по дивидендам в компании не уточнили.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Коммерсант» узнал о налоговых льготах для Приобского месторождения «Роснефти»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Роснефть» получит дополнительные льготы по НДПИ для Приобского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, соответствующее решение было принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева 27 мая. Пресс-секретарь премьера Олег Осипов подтвердил газете наличие решения о поддержке Приобского как месторождения «с трудноизвлекаемыми запасами». Издание уточняет, что Минфин, Минэнерго и «Роснефть» должны подготовить предложения по вариантам поддержки. Минфин отказался комментировать решение, а в «Роснефти» на запрос издания не ответили.

В феврале сообщалось, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать крупнейшее в России – Приобское месторождение нефти и снизить на нем налоговую нагрузку. При этом Минфин тогда считал, что предоставление дополнительных льгот для Приобского месторождения является нецелесообразным. Сумму выпадающих доходов от получения «Роснефтью» дополнительных налоговых вычетов Минфин оценивал в 460 млрд руб. к 2029 г.

Приобское месторождение – крупнейшее из месторождений «Роснефти». Там добывается примерно по 24 млн т нефти в год, точные данные компания не раскрывает. Это 11% всей добычи «Роснефти» (214 млн т в прошлом году). На «РН-Юганскнефтегаз», который разрабатывает не только Приобское месторождение, приходится 32,7% всей добычи «Роснефти», следует из документов госкомпании.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

США готовятся прекратить обучение турецких пилотов из-за покупки С-400 у России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти США собираются приостановить обучение турецких военных летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В середине мая министр ВВС США Хезер Уилсон утверждала, что США продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк в Аризоне. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут отказать Турции в продаже F-35. 22 мая США потребовали от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки С-400 у России.

Россия и Турция заключили соглашение о поставке четырех комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. Ранее Турция также заказала у США 100 бомбардировщиков F-35. Передача первого самолета должна была состояться в июне прошлого года, но так и не произошла. Ранее США уже грозили Турции санкциями из-за покупки систем С-400. В начале апреля этого года Вашингтон прекратил поставки Анкаре оборудования для F-35.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Представители Дерипаски назвали претензии минфина США бездоказательными

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Представители бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что оправдывающий санкции документ минфина США состоит из ложных утверждений, газетных статей и неточностей, говорится в сообщении на сайте предпринимателя. Соответствующий документ был направлен в минфин США и суд Вашингтона.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США. – «Ведомости») 21 мая направило в американский суд, рассматривающий иск бизнесмена против OFAC, список документов, на основании которых было принято решение о санкциях. В перечне 29 приложений, в них содержатся оценка дохода Дерипаски на основании данных Bloomberg Billionaires Index и Forbes, информация с персонального сайта бизнесмена, статьи из The Guardian, Telegraph, The Times, Financial Times про Дерипаску, данные Google Maps о расположении дома бизнесмена в Лондоне, материалы журналистов из OCCRP о получении Дерипаской паспорта Кипра, материалы американских судов по двум процессам, в которых участвовал Дерипаска, – против Associated Press и против предпринимателя Александра Гликлада.

«Похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)», — говорится в ответе представителей Дерипаски. 

При этом отмечается, что по мнению представителей бизнесмена, включение Дерипаски в санкционный список вызывает вопросы к объективности чиновников  OFAC, которые «проигнорировали презумпцию невиновности», один из основных принципов американского права.

США ввели санкции против Дерипаски 6 апреля 2018 г. за то, что бизнесмен действует в интересах «высокопоставленных должностных лиц» России. Ведомство подозревает бизнесмена в причастности к отмыванию денег и в связях с организованной преступностью. Дерипаска подал иск против OFAC 15 марта. Бизнесмен считает санкции против него незаконными.

Выбор редактора
Политика
Новости

Макрон заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия, передает «РИА Новости».

«Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность», – заявил Макрон. Он уточнил, что в ближайшее время планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, где он намерен обсудить возможность возобновления переговоров с участием лидеров четырех стран, в том числе и его встречу с Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Путин может встретиться с Зеленским именно в нормандском формате. Однако он подчеркивал, что ясности в этом вопросе пока нет. Российские власти намерены подождать окончания формирования команды Зеленского, указывал Песков. По его словам, подобная встреча требует тщательной подготовки. Для Кремля важно понимать, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностям, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и Макрон, отмечал он.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Выбор редактора
Политика
Новости

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Причина падения рейтинга президента России Владимира Путина – неверие россиян в то, что жить им станет лучше. Об этом заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров во время передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь», отвечая на вопрос о том, связано ли продолжающееся падение рейтинга с пенсионной реформой.

«Я думаю, что главная причина – это непонимание, когда нам станет жить лучше. А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят – последние пять лет наши доходы не растут», – сказал он.

По его словам, это людей напрягает и даже удивляет: острая фаза кризиса закончилась уже в 2016 г., а жить лучше не стало. «Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче», – добавил Федоров.

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер». «Она всем показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучше образование, лучше социальное обеспечение, – вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты. Нам показали – нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», – отметил он. Это прибавило пессимизма, констатировал Федоров. «Мы назвали это «эффектом черных очков», которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают», – подчеркнул он.

24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 г. В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов. Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г., после объявления о повышении пенсионного возраста.

Политика
Новости

Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

По ее словам, накануне правительственные войска Сирии при поддержке российских военных нанесли воздушные удары на юге провинции Идлиб. При этом атаке подверглась общественная инфраструктура – школы, рынки и больницы. Это привело к потерям среди гражданского населения: погибло 229 граждан, еще 727 были ранены.

Ортагус заявила, что такие атаки являются «безрассудной эскалацией конфликта и недопустимы». Пресс-секретарь госдепартамента призвала остановить насилие.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб ухудшилась в начале мая: боевики регулярно атакуют позиции армии президента Башара Асада. Одна из последних крупных атак произошла 25 мая, когда в провинции Хама боевики выпустили более 20 снарядов по населенным пунктам. Ранее госдепартамент заявил, что войска Асада могли 19 мая применить химическое оружие в Идлибе. Дамаск настаивает, что никогда не использовал химических боеприпасов.

Выбор редактора
Политика
Новости

РБК: минфин США раскрыл только 1% материалов, из-за которых Дерипаска оказался под санкциями

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Документ с доказательствами по включению бизнесмена Олега Дерипаски в санкционный список США состоит из 186 страниц, пишет РБК со ссылкой на американского адвоката предпринимателя Эриха Феррари из Ferrari & Associates. Как отмечает издание, минфин США недавно раскрыл только 1% материалов, на основании которых было принято решение о введении санкций против Дерипаски.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США. – «Ведомости») 21 мая направило в американский суд, рассматривающий иск бизнесмена против OFAC, список документов, на основании которых было принято решение о санкциях. В перечне 29 приложений, в них содержатся оценка дохода Дерипаски на основании данных Bloomberg Billionaires Index и Forbes, информация с персонального сайта бизнесмена, статьи из The Guardian, Telegraph, The Times, Financial Times про Дерипаску, данные Google Maps о расположении дома бизнесмена в Лондоне, материалы журналистов из OCCRP о получении Дерипаской паспорта Кипра, материалы американских судов по двум процессам, в которых участвовал Дерипаска, – против Associated Press и против предпринимателя Александра Гликлада.

Феррари отказался комментировать РБК дело Дерипаски против минфина США. Адвокат отметил, что публичные материалы американского суда свидетельствуют о получении Дерипаской и его юристами копии 186-страничной доказательной базы против бизнесмена.

После получения документа защита Дерипаски решила внести правки в первоначальный иск, поданный в марте 2019 г. Изменения должны быть внесены до 20 июня. После этого OFAC собирается ходатайствовать об отклонении иска в упрощенном порядке.

США ввели санкции против Дерипаски 6 апреля 2018 г. за то, что бизнесмен действует в интересах «высокопоставленных должностных лиц» России. Ведомство подозревает бизнесмена в причастности к отмыванию денег и в связях с организованной преступностью. Дерипаска подал иск против OFAC 15 марта. Бизнесмен считает санкции против него незаконными.

Политика
Новости

Kronen Zeitung узнала детали о встретившейся с вице-канцлером Австрии «россиянке»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роль богатой россиянки на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным издания, в день студентке платили 7000 евро. Она владеет четырьмя языками, в том числе русским – в совершенстве, и соответствует тому типу женщин, который нравится Штрахе, пишет Kronen Zeitung.

В ходе переговоров Штрахе употребил алкоголь и наркосодержащие вещества, отмечает газета.

17 мая журнал Der Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись встречи Штрахе и еще одного австрийского политика – Йоханна Гуденуса с россиянкой. Она якобы предлагала Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен просила помочь с покупкой Kronen Zeitung, получением лицензии на казино и строительных контрактов. По данным Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung, запечатленный на кадрах разговор состоялся на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Штрахе тогда еще не был вице-канцлером. После публикаций Штрахе объявил об отставке.

Девушка, с которой у политика была встреча, выдавала себя за племянницу российского миллиардера. Миллиардер Игорь Макаров заявлял, что не знаком с этой с женщиной. Штрахе говорил, что она – гражданка Латвии, а не России.

Политика
Новости

Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Посла Испании Фернандо Вальдеррама вызвали в российский МИД из-за того, что испанский и. о. министра иностранных дел Жозеп Боррель назвал Россию врагом. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В интервью, которое было опубликовано испанским изданием El Periodico 23 мая, Боррелю задали вопрос, какую геополитическую роль должна играть в современном мире Европа. «У нас действительно новый мир, который мы не могли себе представить пять лет назад, – ответил Боррель. – [Дональд] Трамп не был президентом [США], не было Brexit, не было иммигрантского кризиса, войны в Сирии. Многое изменилось. Наш союзник отвернулся. Наш старый враг, Россия, снова говорит, что он здесь, а Китай возникает как соперник».

МИД России выразил испанскому послу «недоумение и сожаление» в связи с этими словами. Ведомство указало на то, что слова испанского и. о. министра наносят ущерб отношениям двух стран и противоречат «взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных». Такие отношения, подчеркнул МИД, зафиксированы «во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время».

Читать ещё
Preloader more
Фото