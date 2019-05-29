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Правительство рекомендовало Peugeot и Citroen изменить заявку на специнвестконтракт

За месяц до подписания в автопроме всех специнвестконтрактов, предлагающих налоговые льготы в обмен на инвестиции, правительство рекомендовало альянсу Peugeot и Citroen (PSA) скорректировать свою заявку. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке, PSA предложил осуществлять в рамках СПИК только сварку и окраску легких коммерческих автомобилей (LCV), которые составляют до 80% от всех продаж концерна в России. В Белом доме посоветовали альянсу предусмотреть локализацию компонентов для LCV или исключить эту часть из СПИК.

Эта рекомендация отражает позицию аппарата вице-премьера Дмитрия Козака и Минпромторга, поясняет собеседник издания. По его словам, определенный стандарт по условиям задал СПИК группы ГАЗ Олега Дерипаски. Этому стандарту соответствует и заявка «Соллерса», куда войдет продукция УАЗа и Ford Transit. LCV последнего конкурирует с продукцией PSA, указывает руководитель ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов. В аппарате Козака пояснили, что минимальные условия о сварке и окраске в рамках СПИК распространяются только на легковой сегмент, а для LCV обязательства выше, так как они должны согласовываться с другими контрактами в сегменте. В Минпромторге дополнили, что СПИК в коммерческом сегменте должны включать локализацию двигателя, коробки передач и систем управления.

«Непонятно, зачем государство должно из бюджета поддерживать иностранного производителя в сегменте, где уже есть российский продукт», — говорит один из собеседников издания на рынке. Он не припомнит, чтобы «правительство какой-либо европейской страны из средств налогоплательщиков давало льготы российскому производителю». По его мнению, уровень локализации для LCV должен включать глубокую локализацию двигателя, трансмиссии и блока управления и т.д.

Заявка PSA на заключение СПИК была подана в апреле. Предполагалось, что все автоконцерны подпишут специнвестконтракты до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям. PSA владеет 70% калужского завода ООО ПСМА, еще 30% у Mitsubishi, который обеспечивает основную загрузку.