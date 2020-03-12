«АвтоВАЗ» отзовет 12 000 автомобилей из-за возможных проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает 12 192 автомобиля Lada для замены обратного клапана вакуумного усилителя тормоза, сообщает Росстандарт. В список автомобилей, подлежащих ремонту, вошли автомобили марок Lada Vesta, Xray и Largus. Люди, купившие автомобили у официальных дилеров и попавшие под программу отзыва, должны будут получить письмо от дилера. Также автовладельцы могут проверить VIN-код в документе Росстандарта или на специальном сервисе ведомства. Аналогичную возможность дает сайт Auto.ru.
Автомобили, подверженные проблеме с усилителем тормоза, продавались с сентября 2019 г. по настоящее время. Ремонт будет осуществляться бесплатно.
В мае 2019 г. «АвтоВАЗ» отзывал в России около 33 000 автомобилей Lada Largus. Причиной, по сообщению Росстандарта, была возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов. В конце 2019 г. BMW и Volkswagen отзывали часть своих кроссоверов из-за проблем с креплениями для детских кресел и накладкой задней колесной арки соответственно.