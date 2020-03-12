«АвтоВАЗ» отзовет 12 000 автомобилей из-за возможных проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает 12 192 автомобиля Lada для замены обратного клапана вакуумного усилителя тормоза, сообщает Росстандарт. В список автомобилей, подлежащих ремонту, вошли автомобили марок Lada Vesta, Xray и Largus. Люди, купившие автомобили у официальных дилеров и попавшие под программу отзыва, должны будут получить письмо от дилера. Также автовладельцы могут проверить VIN-код в документе Росстандарта или на специальном сервисе ведомства. Аналогичную возможность дает сайт Auto.ru.