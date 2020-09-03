Сбербанк разрешил физлицам торговать автомобилями через свой сервис

При выборе автомобиля на маркетплейсе можно заказать его удаленный осмотр, персональный помощник проведет оценку транспортного средства по 250 параметрам, а личный менеджер оформит сделку и доставку товара. Оплатить машину можно в приложении, при этом продавец получит деньги, когда новый владелец в установленный срок поставит авто на учет. До этого момента средства будут зарезервированы.