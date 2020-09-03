Сбербанк разрешил физлицам торговать автомобилями через свой сервис
Сервис «Сберавто» разрешил совершать онлайн-сделки по купле-продаже автомобилей в рамках своего маркетплейса между физическими лицами, сообщила пресс-служба Сбербанка. Ранее там можно было приобрести машину только у дилеров.
«Пользователи приложения могут разместить объявление о продаже в любом городе России, а покупатели – провести удаленный осмотр, оформить необходимые документы и полностью оплатить подходящий автомобиль», – сказано в сообщении кредитной организации. При этом «Сберавто» гарантирует безопасность сделки и помощь с доставкой автомобиля покупателю.
При выборе автомобиля на маркетплейсе можно заказать его удаленный осмотр, персональный помощник проведет оценку транспортного средства по 250 параметрам, а личный менеджер оформит сделку и доставку товара. Оплатить машину можно в приложении, при этом продавец получит деньги, когда новый владелец в установленный срок поставит авто на учет. До этого момента средства будут зарезервированы.