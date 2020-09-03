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Сбербанк разрешил физлицам торговать автомобилями через свой сервис

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Сервис «Сберавто» разрешил совершать онлайн-сделки по купле-продаже автомобилей в рамках своего маркетплейса между физическими лицами, сообщила пресс-служба Сбербанка. Ранее там можно было приобрести машину только у дилеров.

«Пользователи приложения могут разместить объявление о продаже в любом городе России, а покупатели – провести удаленный осмотр, оформить необходимые документы и полностью оплатить подходящий автомобиль», – сказано в сообщении кредитной организации. При этом «Сберавто» гарантирует безопасность сделки и помощь с доставкой автомобиля покупателю.

При выборе автомобиля на маркетплейсе можно заказать его удаленный осмотр, персональный помощник проведет оценку транспортного средства по 250 параметрам, а личный менеджер оформит сделку и доставку товара. Оплатить машину можно в приложении, при этом продавец получит деньги, когда новый владелец в установленный срок поставит авто на учет. До этого момента средства будут зарезервированы.

О запуске сервиса для онлайн-покупки автомобилей Сбербанк объявил в конце апреля. Тогда доступ к маркеплейсу получили только проверенные дилеры. Кроме того, в конце августа Сбербанк запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных