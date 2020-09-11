Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт бесплатным

Ранее РБК сообщил, что Минтранс допустил введение в России к 2035 году бесплатного общественного транспорта, если будет введен механизм «пользователь платит» для всех категорий водителей. Согласно документу, с 2025 года проезд по дорогам регионального значения может стать платным, к 2035 году за проезд должны будут платить все категории пользователей дорог, в том числе дорожной сетью городских агломераций.