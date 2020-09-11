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Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт бесплатным

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Предложение сделать общественный транспорт бесплатным к 2035 году сохранилась в проекте транспортной стратегии России, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«Проект Транспортной стратегии был доработан на площадке правительства. При этом положения о внедрении механизма "пользователь платит" и возможности перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях в проекте сохранились», — рассказали в министерстве.

Ранее РБК сообщил, что Минтранс допустил введение в России к 2035 году бесплатного общественного транспорта, если будет введен механизм «пользователь платит» для всех категорий водителей. Согласно документу, с 2025 года проезд по дорогам регионального значения может стать платным, к 2035 году за проезд должны будут платить все категории пользователей дорог, в том числе дорожной сетью городских агломераций.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на проект программы модернизации пассажирского транспорта писал, что до 2030 г. планируется обновить 75% автобусов и до 25% парка электротранспорта в 104 российских городах. Эта программа обойдется России в 5,1 трлн руб.

Ранее по теме: В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных