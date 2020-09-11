Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт бесплатным
Предложение сделать общественный транспорт бесплатным к 2035 году сохранилась в проекте транспортной стратегии России, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
«Проект Транспортной стратегии был доработан на площадке правительства. При этом положения о внедрении механизма "пользователь платит" и возможности перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях в проекте сохранились», — рассказали в министерстве.
Ранее РБК сообщил, что Минтранс допустил введение в России к 2035 году бесплатного общественного транспорта, если будет введен механизм «пользователь платит» для всех категорий водителей. Согласно документу, с 2025 года проезд по дорогам регионального значения может стать платным, к 2035 году за проезд должны будут платить все категории пользователей дорог, в том числе дорожной сетью городских агломераций.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на проект программы модернизации пассажирского транспорта писал, что до 2030 г. планируется обновить 75% автобусов и до 25% парка электротранспорта в 104 российских городах. Эта программа обойдется России в 5,1 трлн руб.