Власти назвали самые аварийные трассы Москвы
Дорожно-транспортные происшествия в Москве летом чаще всего происходили на крупных магистралях, в том числе на МКАД и Варшавском шоссе, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Чаще всего ДТП происходили на больших дорогах: МКАД, Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов», ‒ говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса Москвы. За лето эвакуаторы «Московского паркинга» помогли переместить 343 легковых и 97 грузовых автомобилей, попавших в ДТП, добавили в пресс-службе.
В 2018 г. Центр организации дорожного движения Москвы и Госавтоинспекция составили список наиболее аварийно опасных участков дорог в Москве. Наиболее аварийно опасными магистралями названы МКАД, Варшавское, Дмитровское, Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект. Основной причиной ДТП было несоблюдение скоростного режима и дистанции.