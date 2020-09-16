Власти назвали самые аварийные трассы Москвы

«Чаще всего ДТП происходили на больших дорогах: МКАД, Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов», ‒ говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса Москвы. За лето эвакуаторы «Московского паркинга» помогли переместить 343 легковых и 97 грузовых автомобилей, попавших в ДТП, добавили в пресс-службе.