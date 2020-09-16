Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Авто

Власти назвали самые аварийные трассы Москвы

Ведомости

Дорожно-транспортные происшествия в Москве летом чаще всего происходили на крупных магистралях, в том числе на МКАД и Варшавском шоссе, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Чаще всего ДТП происходили на больших дорогах: МКАД, Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов», ‒ говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса Москвы. За лето эвакуаторы «Московского паркинга» помогли переместить 343 легковых и 97 грузовых автомобилей, попавших в ДТП, добавили в пресс-службе. 

В 2018 г. Центр организации дорожного движения Москвы и Госавтоинспекция составили список наиболее аварийно опасных участков дорог в Москве. Наиболее аварийно опасными магистралями названы МКАД, Варшавское, Дмитровское, Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект. Основной причиной ДТП было несоблюдение скоростного режима и дистанции.

Ранее по теме: В Москве появится еще одно общественное пространство

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных