В Москве появится еще одно общественное пространство

В Москве появится еще одно общественное пространствоЗавершается реконструкция Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала (СРВ) и реконструкция прилегающей территории – один из самых масштабных городских проектов за последние 10 лет. Во-первых, восстанавливается памятник архитектуры, которому в соответствии с архивными документами возвращают исторический облик. Во-вторых, проводится капитальный ремонт причалов и инфраструктуры для приема круизных и прогулочных судов – столичные власти намерены наладить речное сообщение Москвы с Подмосковьем и другими регионами. В-третьих, создается новое общественное пространство.
Общий план предусматривает помимо собственно реставрационных работ обустройство набережной протяженностью 1,3 км, парка – площадью 40,9 га, создание новой транспортной схемы. Сроки завершения работ власти не озвучивают. Во всяком случае, ни в одном ведомстве, так или иначе причастном к реконструкции территории СРВ, не решились назвать точную дату. Как сообщили «Ведомостям» в департаменте капитального ремонта Москвы, к началу августа комплексное благоустройство парка СРВ было выполнено на 80%. К концу августа были отремонтированы 17 из 24 причалов, на шпиль здания вокзала водрузили отреставрированную звезду. Однако ко Дню города завершить все работы по реставрации и благоустройству не получилось.