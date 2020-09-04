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В Москве появится еще одно общественное пространство

Завершается реконструкция Северного речного вокзала
Оксана Самборская
Максим Стулов / Ведомости

Реставрация Северного речного вокзала (СРВ) и реконструкция прилегающей территории – один из самых масштабных городских проектов за последние 10 лет. Во-первых, восстанавливается памятник архитектуры, которому в соответствии с архивными документами возвращают исторический облик. Во-вторых, проводится капитальный ремонт причалов и инфраструктуры для приема круизных и прогулочных судов – столичные власти намерены наладить речное сообщение Москвы с Подмосковьем и другими регионами. В-третьих, создается новое общественное пространство.

Общий план предусматривает помимо собственно реставрационных работ обустройство набережной протяженностью 1,3 км, парка – площадью 40,9 га, создание новой транспортной схемы. Сроки завершения работ власти не озвучивают. Во всяком случае, ни в одном ведомстве, так или иначе причастном к реконструкции территории СРВ, не решились назвать точную дату. Как сообщили «Ведомостям» в департаменте капитального ремонта Москвы, к началу августа комплексное благоустройство парка СРВ было выполнено на 80%. К концу августа были отремонтированы 17 из 24 причалов, на шпиль здания вокзала водрузили отреставрированную звезду. Однако ко Дню города завершить все работы по реставрации и благоустройству не получилось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных