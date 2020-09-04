В Москве появится еще одно общественное пространство

Общий план предусматривает помимо собственно реставрационных работ обустройство набережной протяженностью 1,3 км, парка – площадью 40,9 га, создание новой транспортной схемы. Сроки завершения работ власти не озвучивают. Во всяком случае, ни в одном ведомстве, так или иначе причастном к реконструкции территории СРВ, не решились назвать точную дату. Как сообщили «Ведомостям» в департаменте капитального ремонта Москвы, к началу августа комплексное благоустройство парка СРВ было выполнено на 80%. К концу августа были отремонтированы 17 из 24 причалов, на шпиль здания вокзала водрузили отреставрированную звезду. Однако ко Дню города завершить все работы по реставрации и благоустройству не получилось.