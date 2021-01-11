«Автоваз» переименовал внедорожник Lada 4x4

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых автомобилей в России за 11 месяцев 2020 г. упали на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с января по ноябрь в стране было продано 1,5 млн авто, в том числе 1,34 млн легковых.