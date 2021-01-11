«Автоваз» переименовал внедорожник Lada 4x4
«Автоваз» переименовал внедорожник Lada 4x4 на Lada Niva Legend, сообщила пресс-служба компании.
«Теперь культовый внедорожник продолжит свою славную историю под именем Lada Niva Legend», – говорится в сообщении.
Автомобиль также получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. «Максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120км/ч.», – рассказали в компании.
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых автомобилей в России за 11 месяцев 2020 г. упали на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с января по ноябрь в стране было продано 1,5 млн авто, в том числе 1,34 млн легковых.
Наиболее продаваемыми легковыми автомобилями стали Lada Granta (112 тыс.), Lada Vesta (96 тыс.), Kia Rio (78 тыс.), Hyundai Creta (66 тыс.) и VW Polo (53 тыс.).