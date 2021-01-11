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«Автоваз» переименовал внедорожник Lada 4x4

Ведомости

«Автоваз» переименовал внедорожник Lada 4x4 на Lada Niva Legend, сообщила пресс-служба компании.

«Теперь культовый внедорожник продолжит свою славную историю под именем Lada Niva Legend», – говорится в сообщении.

Автомобиль также получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. «Максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120км/ч.», – рассказали в компании.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых автомобилей в России за 11 месяцев 2020 г. упали на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с января по ноябрь в стране было продано 1,5 млн авто, в том числе 1,34 млн легковых.

Наиболее продаваемыми легковыми автомобилями стали Lada Granta (112 тыс.), Lada Vesta (96 тыс.), Kia Rio (78 тыс.), Hyundai Creta (66 тыс.) и VW Polo (53 тыс.). 

Ранее по теме: Минпромторг отчитался о падении продаж автомобилей на 9,8%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных