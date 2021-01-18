«Коммерсантъ»: в России может возникнуть дефицит операторов техосмотра
Дефицит операторов техосмотра может возникнуть в России в марте в связи со вступлением в силу нового законодательства в области ТО и новых правил для операторов, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.
«Сказать, что в каком-то регионе будет не хватать пунктов ТО, к ним выстроятся очереди, а это потянет сбои в продаже полисов, нельзя, поскольку сейчас таких жалоб со стороны автовладельцев не поступает. Но риск такого сценария существует, в связи с этим РСА обратился к губернаторам», — сказал Ефремов, напомнив, что, согласно 170-ФЗ, регионы обязаны «принимать меры по организации проведения технического осмотра на территории субъекта».
Реформа системы техосмотра вступит в силу в России 1 марта 2021 г. С этого момента будут действовать новые требования к операторам ТО: обязательное фотографирование автомобилей при техосмотре, перевод диагностических карт в электронный вид. Реформа призвана исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления авто на проверку. Готовы работать по новым правилам 85% ответивших на запрос РСА компаний.
Ефремов отметил, что к дефициту операторов могут привести низкие цены на техосмотр: в среднем тариф составляет 450–500 руб., что не позволяет окупить оборудование и помещения. Предельные тарифы регионы устанавливают по методике 2012 г., которую эксперты и бизнес признали устаревшей. Федеральная антимонопольная служба в июле 2020 г. пообещала представить обновленную методику, но пока этого не произошло, подчеркнул он.
Минэкономразвития, которое подготовило законопроект о реформе ТО, не ожидает коллапса в отрасли и дефицита операторов после вступления в силу новых требований. В министерстве напомнили, что переходный период, в течение которого операторы должны пройти процедуру «подтверждения соответствия новым требованиям», будет действовать до 1 марта 2022 г.