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«Коммерсантъ»: в России может возникнуть дефицит операторов техосмотра

Ведомости

Дефицит операторов техосмотра может возникнуть в России в марте в связи со вступлением в силу нового законодательства в области ТО и новых правил для операторов, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.

«Сказать, что в каком-то регионе будет не хватать пунктов ТО, к ним выстроятся очереди, а это потянет сбои в продаже полисов, нельзя, поскольку сейчас таких жалоб со стороны автовладельцев не поступает. Но риск такого сценария существует, в связи с этим РСА обратился к губернаторам», — сказал Ефремов, напомнив, что, согласно 170-ФЗ, регионы обязаны «принимать меры по организации проведения технического осмотра на территории субъекта».

Реформа системы техосмотра вступит в силу в России 1 марта 2021 г. С этого момента будут действовать новые требования к операторам ТО: обязательное фотографирование автомобилей при техосмотре, перевод диагностических карт в электронный вид. Реформа призвана исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления авто на проверку. Готовы работать по новым правилам 85% ответивших на запрос РСА компаний.

Ефремов отметил, что к дефициту операторов могут привести низкие цены на техосмотр: в среднем тариф составляет 450–500 руб., что не позволяет окупить оборудование и помещения. Предельные тарифы регионы устанавливают по методике 2012 г., которую эксперты и бизнес признали устаревшей. Федеральная антимонопольная служба в июле 2020 г. пообещала представить обновленную методику, но пока этого не произошло, подчеркнул он.

Минэкономразвития, которое подготовило законопроект о реформе ТО, не ожидает коллапса в отрасли и дефицита операторов после вступления в силу новых требований. В министерстве напомнили, что переходный период, в течение которого операторы должны пройти процедуру «подтверждения соответствия новым требованиям», будет действовать до 1 марта 2022 г.

Ранее по теме: Единая автоматизированная система техосмотра автомобилей заработает в марте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных