«Коммерсантъ»: в России может возникнуть дефицит операторов техосмотра

«Сказать, что в каком-то регионе будет не хватать пунктов ТО, к ним выстроятся очереди, а это потянет сбои в продаже полисов, нельзя, поскольку сейчас таких жалоб со стороны автовладельцев не поступает. Но риск такого сценария существует, в связи с этим РСА обратился к губернаторам», — сказал Ефремов, напомнив, что, согласно 170-ФЗ, регионы обязаны «принимать меры по организации проведения технического осмотра на территории субъекта».