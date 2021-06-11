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«Известия» сообщили о планах изменить программы обучения в автошколах

Ведомости

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минпросвещения совместно с МВД и Минтрансом разработать новые, более качественные программы обучения для автошкол, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«В этом году у автошкол появятся новые программы обучения. Их разработают к сентябрю и опробуют на практике к концу года», — говорится в сообщении. Это нужно для повышения уровня знаний и навыков начинающих водителей. 

В старых программах уделяется большое внимание правилам дорожного движения, а по новым водителей будут учить не рисковать на дорогах и быстро принимать верные решения на скоростных шоссе, объяснила член комиссии, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. 

Она отметила, что в последние годы на дорогах появилось много мотоциклов, скутеров и самокатов, что также требует от водителей новых навыков. По данным газеты, контролировать исполнение новых программ будет Рособрнадзор. Если автошкола не справится с их исполнением, у нее могут отозвать лицензию.

С 1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена на водительские права. Из экзамена убрали «площадку»: все упражнения кандидаты в водители должны выполнять на улицах города. Экзамен теперь не проводится по заранее известным маршрутам, чтобы будущие водители не могли их заучить. Все ошибки разделены на несколько групп по количеству штрафных баллов, которые за них даются.

Ранее по теме: В России изменились правила сдачи экзамена на водительские права

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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