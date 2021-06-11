«Известия» сообщили о планах изменить программы обучения в автошколах

С 1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена на водительские права. Из экзамена убрали «площадку»: все упражнения кандидаты в водители должны выполнять на улицах города. Экзамен теперь не проводится по заранее известным маршрутам, чтобы будущие водители не могли их заучить. Все ошибки разделены на несколько групп по количеству штрафных баллов, которые за них даются.