«Соллерс» запустил серийное производство новых автомобилей в Татарстане
Автомобильная компания «Соллерс» запустила серийное производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) «Атлант» и «Арго» под собственным брендом на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане. В церемонии запуска участвуют глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и президент республики Рустам Минниханов, передает ТАСС.
По данным агентства, автомобили модели «Атлант» полной массой от 2,5 т до 4,2 т оснащены дизельным двигателем 139 л. с. либо 150 л. с. экологического класса Евро 5.
«Арго» — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок полной массой от 2,5 т до 3,5 т. Модели оснащены дизельным либо бензиновым двигателем.
«Соллерс» — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. В конце октября американский автопроизводитель Ford сообщил о выходе из совместного предприятия (СП) с российской «Соллерс», продав свою 49%-ную долю. В компании пояснили, что продажа последовала за полной приостановкой всех операций Ford в России, включая производство, инженерную поддержку, поставку деталей и др. В марте Ford заявил о приостановке деятельности на российском рынке на фоне СВО и санкций. 10 ноября «Соллерс» сообщила, что выкупит долю Mazda в совместном предприятии и планирует перезапуск завода на новой модельной линейке в следующем году.