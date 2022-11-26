«Соллерс» запустил серийное производство новых автомобилей в Татарстане

«Соллерс» — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. В конце октября американский автопроизводитель Ford сообщил о выходе из совместного предприятия (СП) с российской «Соллерс», продав свою 49%-ную долю. В компании пояснили, что продажа последовала за полной приостановкой всех операций Ford в России, включая производство, инженерную поддержку, поставку деталей и др. В марте Ford заявил о приостановке деятельности на российском рынке на фоне СВО и санкций. 10 ноября «Соллерс» сообщила, что выкупит долю Mazda в совместном предприятии и планирует перезапуск завода на новой модельной линейке в следующем году.