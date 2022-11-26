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«Соллерс» запустил серийное производство новых автомобилей в Татарстане

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Автомобильная компания «Соллерс» запустила серийное производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) «Атлант» и «Арго» под собственным брендом на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане. В церемонии запуска участвуют глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и президент республики Рустам Минниханов, передает ТАСС.

По данным агентства, автомобили модели «Атлант» полной массой от 2,5 т до 4,2 т оснащены дизельным двигателем 139 л. с. либо 150 л. с. экологического класса Евро 5.

«Арго» — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок полной массой от 2,5 т до 3,5 т. Модели оснащены дизельным либо бензиновым двигателем.

«Соллерс» — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. В конце октября американский автопроизводитель Ford сообщил о выходе из совместного предприятия (СП) с российской «Соллерс», продав свою 49%-ную долю. В компании пояснили, что продажа последовала за полной приостановкой всех операций Ford в России, включая производство, инженерную поддержку, поставку деталей и др. В марте Ford заявил о приостановке деятельности на российском рынке на фоне СВО и санкций. 10 ноября «Соллерс» сообщила, что выкупит долю Mazda в совместном предприятии и планирует перезапуск завода на новой модельной линейке в следующем году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных