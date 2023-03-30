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Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов

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Программа льготного автокредитования продолжит действовать в 2023 г. для граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке. Об этом сообщает Минпромторг России.

Речь идет о медицинских работниках, сотрудниках сферы образования, а также мобилизованных, добровольцах и военнослужащих по контракту, принимающих участие в спецоперации, и членах их семей.

Согласно условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля, а для жителей ДФО — 25%. Уточняется, что скидка 25% действует на электромобили для всех заемщиков, но может составлять не более 625 000 руб.

В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели LADA, ГАЗ и УАЗ стоимостью до 2 млн руб., а также электрокары Evolute. Минпромторг уточнил, что льготный кредит предоставляют в ВТБ, Совкомбанке, Газпромбанке и др.

В ноябре прошлого года Минпромторг анонсировал продление программы льготного автокредитования на 2023 г. 25 марта комитет Совета Федерации по экономической политике предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 г. до 20 млрд руб.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал сделать покупку автомобилей для россиян более доступной. Российский президент попросил кабмин обратить внимание на ценообразование на рынке, а также обратился к Минпромторгу с требованием следить за тем, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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