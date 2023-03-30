Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал сделать покупку автомобилей для россиян более доступной. Российский президент попросил кабмин обратить внимание на ценообразование на рынке, а также обратился к Минпромторгу с требованием следить за тем, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили.