Правительство поддержало увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО

Кутепов также предлагал снизить ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства. Однако правительство не поддержало этот законопроект. В проекте заключения комиссии кабмина по законопроектной деятельности отмечалось, что предельные размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов устанавливает Банк России. Там также подчеркнули, что компенсация страховки отдельным категориям граждан за счет повышения страховых тарифов для других недопустима.