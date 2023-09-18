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Правительство поддержало увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО

Ведомости

Правительство концептуально поддержало увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО, следует из отзыва кабмина на законопроект сенатора Андрея Кутепова. «Ведомости» ознакомились с документом.

Кутепов предложил увеличить предельный срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства до 45 рабочих дней. Согласно закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» сегодня этот срок составляет 30 дней. По мнению сенатора, срок необходимо увеличить в связи с санкционным давлением на дилеров.

В отзыве правительства говорится, что концептуально поддерживается возможность увеличения срока ремонта автомобиля в случаях, когда в установленный законом срок он невозможен.

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Однако кабмин считает, что законопроект необходимо доработать до его рассмотрения Госдумой. Правительство полагает, что указанное положение «целесообразно ограничить» случаями, когда ремонт автомобиля в установленный законом срок невозможен в силу отсутствия необходимых запасных частей или материалов.

Также «необходимо проработать механизмы», которые обеспечат документальное подтверждение возможности или невозможности проведения ремонта за 30 рабочих дней. Это нужно для того, чтобы не допустить злоупотреблений в части необоснованного увеличения срока ремонта.

Кутепов также предлагал снизить ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства. Однако правительство не поддержало этот законопроект. В проекте заключения комиссии кабмина по законопроектной деятельности отмечалось, что предельные размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов устанавливает Банк России. Там также подчеркнули, что компенсация страховки отдельным категориям граждан за счет повышения страховых тарифов для других недопустима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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