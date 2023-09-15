Сенатор Кутепов предложил штрафовать за невыдачу ОСАГО из-за сбоев на сайте
Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который вводит штрафы для страховщиков за уклонение от оформления полиса ОСАГО из-за сбоев на сайте, пишут «Известия».
Сейчас страховщики обязаны обеспечивать бесперебойность работы своих официальных сайтов, однако какая-либо ответственность за нарушение этого требования отсутствует. Сенатор предложил ввести в КоАП РФ новые составы правонарушений за уклонение от оформления ОСАГО в связи с неполадками.
Так за невыдачу полиса из-за технических проблем на сайте предлагается ввести штрафы 20 000 – 50 000 руб. для должностных лиц и 100 000 – 300 000 руб. для компаний. Также законопроектом предусмотрены штрафы за нарушение страховщиком сроков выдачи страхового полиса и непредоставление бланков полисов страховым агентам и брокерам. По обоим составам Кутепов предложил штрафы 10 000 руб. для должностных лиц и 50 000 руб. – для юрлиц.
Сенатор, отмечает издание, ссылается на статистику МВД РФ, по которой в прошлом году было выявлено свыше 1,8 млн нарушений со стороны водителей по оформлению ОСАГО. Совфед связывает такие цифры, среди прочего, с «существенными сложностями» в получении полиса. При этом водители, подчеркивается в законопроекте, не могут получить документальное подтверждение, что страховая компания отказывает в выдаче полиса.
В Национальном автомобильном союзе отметили, что с техническими неполадками на сайтах страховщиков часто сталкиваются владельцы аварийного типа транспорта, например, такси и мотоциклов. В ЦБ в 2020-2022 гг. получил почти 100 000 жалоб по продукту ОСАГО, из которых около 12 800 были признаны обоснованными. Большая их часть связана как раз с техническими неполадками при попытке получить электронный полис, отметил сенатор.
В ЦБ заявили газете, что поддерживают инициативы по усилению административной ответственности страховщиков за выявленные нарушения, но указали на улучшение ситуации с доступностью ОСАГО по итогам контрольных закупок на сайтах страховщиков в этом году. В Российском союзе страховщиков (РСА) назвали единичными жалобы на недоступность полисов ОСАГО, отметив, что для высокоубыточных сегментов рынка весной 2022 г. был создан перестраховочный пул. Он, пояснили в РСА, позволяет распределять убыток от таких сегментов на весь страховой рынок.
Ранее ЦБ сообщил о повышении с 25 сентября требований к капиталу страховщиков, у которых доля сборов ОСАГО превышает 15% от всего рынка. ЦБ введет «в качестве превентивной меры» прогрессивную шкалу надбавки к капиталу: ее размер будет определяться по итогам каждого квартала.