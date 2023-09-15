Газета
Финансы

Сенатор Кутепов предложил штрафовать за невыдачу ОСАГО из-за сбоев на сайте

Ведомости

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который вводит штрафы для страховщиков за уклонение от оформления полиса ОСАГО из-за сбоев на сайте, пишут «Известия».

Сейчас страховщики обязаны обеспечивать бесперебойность работы своих официальных сайтов, однако какая-либо ответственность за нарушение этого требования отсутствует. Сенатор предложил ввести в КоАП РФ новые составы правонарушений за уклонение от оформления ОСАГО в связи с неполадками. 

Так за невыдачу полиса из-за технических проблем на сайте предлагается ввести штрафы 20 000 – 50 000 руб. для должностных лиц и 100 000 – 300 000 руб. для компаний. Также законопроектом предусмотрены штрафы за нарушение страховщиком сроков выдачи страхового полиса и непредоставление бланков полисов страховым агентам и брокерам. По обоим составам Кутепов предложил штрафы 10 000 руб. для должностных лиц и 50 000 руб. – для юрлиц.

Ранее по теме: ЦБ повысил требования к капиталу лидеров рынка ОСАГО

Сенатор, отмечает издание, ссылается на статистику МВД РФ, по которой в прошлом году было выявлено свыше 1,8 млн нарушений со стороны водителей по оформлению ОСАГО. Совфед связывает такие цифры, среди прочего, с «существенными сложностями» в получении полиса. При этом водители, подчеркивается в законопроекте, не могут получить документальное подтверждение, что страховая компания отказывает в выдаче полиса.

В Национальном автомобильном союзе отметили, что с техническими неполадками на сайтах страховщиков часто сталкиваются владельцы аварийного типа транспорта, например, такси и мотоциклов. В ЦБ в 2020-2022 гг. получил почти 100 000 жалоб по продукту ОСАГО, из которых около 12 800 были признаны обоснованными. Большая их часть связана как раз с техническими неполадками при попытке получить электронный полис, отметил сенатор.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В ЦБ заявили газете, что поддерживают инициативы по усилению административной ответственности страховщиков за выявленные нарушения, но указали на  улучшение ситуации с доступностью ОСАГО по итогам контрольных закупок на сайтах страховщиков в этом году. В Российском союзе страховщиков (РСА) назвали единичными жалобы на недоступность полисов ОСАГО, отметив, что для высокоубыточных сегментов рынка весной 2022 г. был создан перестраховочный пул. Он, пояснили в РСА, позволяет распределять убыток от таких сегментов на весь страховой рынок.

Ранее ЦБ сообщил о повышении с 25 сентября требований к капиталу страховщиков, у которых доля сборов ОСАГО превышает 15% от всего рынка. ЦБ введет «в качестве превентивной меры» прогрессивную шкалу надбавки к капиталу: ее размер будет определяться по итогам каждого квартала.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных