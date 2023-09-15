Сенатор Кутепов предложил штрафовать за невыдачу ОСАГО из-за сбоев на сайте

В ЦБ заявили газете, что поддерживают инициативы по усилению административной ответственности страховщиков за выявленные нарушения, но указали на улучшение ситуации с доступностью ОСАГО по итогам контрольных закупок на сайтах страховщиков в этом году. В Российском союзе страховщиков (РСА) назвали единичными жалобы на недоступность полисов ОСАГО, отметив, что для высокоубыточных сегментов рынка весной 2022 г. был создан перестраховочный пул. Он, пояснили в РСА, позволяет распределять убыток от таких сегментов на весь страховой рынок.