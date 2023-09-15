ЦБ повысил требования к капиталу лидеров рынка ОСАГО

Банк России повысил требования к капиталу страховщиков, у которых доля сборов ОСАГО превышает 15% от всего рынка, следует из опубликованного указа регулятора. ЦБ введет «в качестве превентивной меры» прогрессивную шкалу надбавки к капиталу: ее размер будет определяться по итогам каждого квартала.