ЦБ повысил требования к капиталу лидеров рынка ОСАГО

ЦБ повысил требования к капиталу лидеров рынка ОСАГОНо страховщики уверяют, что новые требования не окажут влияния на их политику
Банк России повысил требования к капиталу страховщиков, у которых доля сборов ОСАГО превышает 15% от всего рынка, следует из опубликованного указа регулятора. ЦБ введет «в качестве превентивной меры» прогрессивную шкалу надбавки к капиталу: ее размер будет определяться по итогам каждого квартала.
Документ вступит в силу 25 сентября и направлен на «повышение финансовой устойчивости и платежеспособности компаний». Ужесточение регулирования призвано ограничить давление риска потери финансовой устойчивости крупными игроками рынка ОСАГО на весь сегмент.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам