Правительство не поддержало проект о снижении ОСАГО для российских автомобилей

Комиссия ссылается на закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которому Банк России устанавливает предельные размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов, а также порядок их применения страховщиками по договору ОСАГО. В кабмине подчеркнули, что компенсация страховки отдельным категориям граждан за счет повышения страховых тарифов для других недопустима.