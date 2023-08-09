Правительство не поддержало проект о снижении ОСАГО для российских автомобилей
Правительство РФ не поддержало законопроект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект заключения комиссии кабмина по законопроектной деятельности.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – говорится в документе.
Комиссия ссылается на закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которому Банк России устанавливает предельные размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов, а также порядок их применения страховщиками по договору ОСАГО. В кабмине подчеркнули, что компенсация страховки отдельным категориям граждан за счет повышения страховых тарифов для других недопустима.
Там добавили, что изменение базовых ставок страхового тарифа в зависимости от уровня локализации авто возможно, если такой уровень влияет «на потенциальный размер причиненного вреда и (или) вероятность причинения вреда» при использования машины, поскольку стоимость ОСАГО зависит от «уровня риска, присущего данному договору».
В документе также говорится, что цель увеличения спроса на автомобили российского производства не может достигаться предложенными поправками в закон.
Законопроект о снижении ОСАГО для российских авто разработал председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В мае он направил документ для получения отзыва на имя вице-премьера, руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Кутепов предлагал снижать стоимость страховки для владельцев авто, степень локализации которых превышает 600 баллов.