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Правительство не поддержало проект о снижении ОСАГО для российских автомобилей

Ведомости

Правительство РФ не поддержало законопроект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект заключения комиссии кабмина по законопроектной деятельности.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – говорится в документе.

Комиссия ссылается на закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которому Банк России устанавливает предельные размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов, а также порядок их применения страховщиками по договору ОСАГО. В кабмине подчеркнули, что компенсация страховки отдельным категориям граждан за счет повышения страховых тарифов для других недопустима.

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Там добавили, что изменение базовых ставок страхового тарифа в зависимости от уровня локализации авто возможно, если такой уровень влияет «на потенциальный размер причиненного вреда и (или) вероятность причинения вреда» при использования машины, поскольку стоимость ОСАГО зависит от «уровня риска, присущего данному договору».

В документе также говорится, что цель увеличения спроса на автомобили российского производства не может достигаться предложенными поправками в закон.

Законопроект о снижении ОСАГО для российских авто разработал председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В мае он направил документ для получения отзыва на имя вице-премьера, руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Кутепов предлагал снижать стоимость страховки для владельцев авто, степень локализации которых превышает 600 баллов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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