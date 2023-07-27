ЦБ считает преждевременным очередное расширение тарифного коридора ОСАГО

До 2022 г. расширение тарифного коридора практически не приводило к сильному росту средней цены полиса, отметил Габуния. Но картина изменилась в 2022 г., когда запчасти выросли в среднем на 30%, а по некоторым позициям в несколько раз. «В этом случае расширение тарифного коридора исключило необходимость существенно повышать цену ОСАГО сразу для всех страхователей», – объяснил Габуния. В итоге средняя стоимость полиса за прошлый год выросла на 21% с 5599 до 6793 руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).