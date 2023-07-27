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ЦБ считает преждевременным очередное расширение тарифного коридора ОСАГО

Рынок же считает важным наладить поставки запчастей и использовать подержанные при ремонте
Софья Шелудченко Екатерина Литова
Из-за дефицита запчастей необходимо увеличить сроки ремонта и дать возможность использовать б/у детали в случаях, когда это не влияет на безопасность и потребительские качества автомобиля / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России считает «нежелательным и преждевременным» очередное движение по тарифному коридору ОСАГО в нынешних условиях, заявил в интервью «Ведомостям» зампред ЦБ Филипп Габуния. Осенью прошлого года на фоне резкого роста цен на запчасти ЦБ расширил границы базового тарифа для большинства категорий автовладельцев на 26% в обе стороны – для легковых автомобилей диапазон цен составил 1646–7535 руб.

До 2022 г. расширение тарифного коридора практически не приводило к сильному росту средней цены полиса, отметил Габуния. Но картина изменилась в 2022 г., когда запчасти выросли в среднем на 30%, а по некоторым позициям в несколько раз. «В этом случае расширение тарифного коридора исключило необходимость существенно повышать цену ОСАГО сразу для всех страхователей», – объяснил Габуния. В итоге средняя стоимость полиса за прошлый год выросла на 21% с 5599 до 6793 руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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