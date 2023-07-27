ЦБ считает преждевременным очередное расширение тарифного коридора ОСАГО

ЦБ считает преждевременным очередное расширение тарифного коридора ОСАГОРынок же считает важным наладить поставки запчастей и использовать подержанные при ремонте
Банк России считает «нежелательным и преждевременным» очередное движение по тарифному коридору ОСАГО в нынешних условиях, заявил в интервью «Ведомостям» зампред ЦБ Филипп Габуния. Осенью прошлого года на фоне резкого роста цен на запчасти ЦБ расширил границы базового тарифа для большинства категорий автовладельцев на 26% в обе стороны – для легковых автомобилей диапазон цен составил 1646–7535 руб.
До 2022 г. расширение тарифного коридора практически не приводило к сильному росту средней цены полиса, отметил Габуния. Но картина изменилась в 2022 г., когда запчасти выросли в среднем на 30%, а по некоторым позициям в несколько раз. «В этом случае расширение тарифного коридора исключило необходимость существенно повышать цену ОСАГО сразу для всех страхователей», – объяснил Габуния. В итоге средняя стоимость полиса за прошлый год выросла на 21% с 5599 до 6793 руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).