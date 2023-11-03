Китайский производитель электромобилей Nio сократит 10% штатных должностей
Производитель электромобилей Nio из Шанхая сократит 10% штатных должностей в ноябре, сообщил главный исполнительный директор компании Уильям Ли, пишет Bloomberg.
«Это трудное, но необходимое решение в условиях жесткой конкуренции», – пояснил Уильям Ли во внутреннем письме. Компания также может выделить в отдельные юрлица непрофильные предприятия.
В тексте говорится, что такое решение производитель принимает для сокращения затрат и повышения эффективности. Кроме того, инвестиции в проекты, которые не внесут вклад в финансовые показатели компании в течение трех лет, будут отложены или сокращены.
Агентство указывает, что доля Nio на китайском рынке машин составляет около 2%. С начала года было продано порядка 110 000 электромобилей (для сравнения: производитель BYD продал свыше 165 000 электромобилей только в октябре).
27 сентября агентство Reuters со ссылкой на данные S&P Global Mobility писало, что американский концерн Tesla занял первое место среди производителей электромобилей за первые шесть месяцев этого года. С января по июнь Tesla продала в США 325 291 электромобиль. Ближайшим конкурентом концерна оказался Chevrolet со своим электро-хэтчбеком Bolt EV – компания заняла второе место с результатом почти 35 000 машин.
Сейчас Tesla ведет переговоры по расширению на рынки других стран. В частности, как сообщал Reuters со ссылкой на источники, компания обсуждает строительство завода по производству аккумуляторов в Индии. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал основателя Tesla Илона Маска построить новый завод в республике.