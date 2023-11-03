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Китайский производитель электромобилей Nio сократит 10% штатных должностей

Ведомости

Производитель электромобилей Nio из Шанхая сократит 10% штатных должностей в ноябре, сообщил главный исполнительный директор компании Уильям Ли, пишет Bloomberg.

«Это трудное, но необходимое решение в условиях жесткой конкуренции», – пояснил Уильям Ли во внутреннем письме. Компания также может выделить в отдельные юрлица непрофильные предприятия.

В тексте говорится, что такое решение производитель принимает для сокращения затрат и повышения эффективности. Кроме того, инвестиции в проекты, которые не внесут вклад в финансовые показатели компании в течение трех лет, будут отложены или сокращены.

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Агентство указывает, что доля Nio на китайском рынке машин составляет около 2%. С начала года было продано порядка 110 000 электромобилей (для сравнения: производитель BYD продал свыше 165 000 электромобилей только в октябре).

27 сентября агентство Reuters со ссылкой на данные S&P Global Mobility писало, что американский концерн Tesla занял первое место среди производителей электромобилей за первые шесть месяцев этого года. С января по июнь Tesla продала в США 325 291 электромобиль. Ближайшим конкурентом концерна оказался Chevrolet со своим электро-хэтчбеком Bolt EV – компания заняла второе место с результатом почти 35 000 машин.

Сейчас Tesla ведет переговоры по расширению на рынки других стран. В частности, как сообщал Reuters со ссылкой на источники, компания обсуждает строительство завода по производству аккумуляторов в Индии. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал основателя Tesla Илона Маска построить новый завод в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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