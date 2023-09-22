СМИ: Tesla может построить завод по производству аккумуляторов в Индии
Американская компания Tesla ведет переговоры по строительству завода по производству аккумуляторов в Индии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Представители технологической компании провели встречи в Нью-Дели, где предложили индийским чиновникам «поддержать возможности аккумуляторных батарей страны» с помощью своих аккумуляторов Powerwall.
Индийские чиновники не согласились участвовать в создании предприятия, но предложили помощь правительства в создания бизнес-модели для компании. В частности, индийская сторона предложила субсидии покупающим продукцию Tesla.
О вероятности появления завода говорил основатель и глава Tesla Илон Маск в интервью газете The Wall Street Journal. Он отмечал, что Индия может стать «интересным местом для строительства нового завода компании за рубежом».
Летом СМИ писали, что Tesla направила правительству Индии предложение по размещению производства своих автомобилей в стране. Как писала The Times of India, компания предложила построить завод, который бы выпускал 500 000 электромобилей в год, а их минимальная цена составляла бы около $25 000.
14 сентября министр торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла сообщил, то Tesla планирует увеличить закупки комплектующих для автомобилей до $1,9 млрд. В прошлом году, по словам министра, компания закупила частей на $1 млрд.