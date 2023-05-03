Стоимость страховки на Tesla в России стала заградительной

Стоимость страховки на Tesla в России стала заградительнойКаско на машину начинается от 150 000 рублей и может достигать 800 000
Стоимость каско на автомобили Tesla в России у некоторых страховщиков может теперь превышать полмиллиона рублей, выяснили «Ведомости». Если в 2022 г. средний чек по страховке на Model 3 и Model Y составлял около 100 000 руб., то в 2023 г. полисы достигают 500 000–800 000 руб, рассказал один из коммерческих эксплуатантов марки. Собеседник в другой компании, сотрудничающей со страховщиками из топ-10 на рынке каско, подтвердил, что стоимость полисов кратно выросла.
«В 2023 г. мы были вынуждены избавиться практически от всех Tesla в автопарке – наши страховые партнеры либо отказались их страховать вовсе, либо выставили заградительные тарифы, которые не позволяют оставаться в рамках рентабельности по машине», – делится еще один представитель компании, которая занимается сдачей автомобилей в длительную операционную аренду, в том числе Tesla. И это при практически нулевой аварийности этих автомобилей в парке, уточнил он.
Стоимость каско на Tesla в зависимости от автостраховщика может начинаться от 150 000 и достигать 800 000 руб., убедился корреспондент «Ведомостей». Расчеты проводились для автомобиля Tesla Model 3 2019 г. выпуска, купленной в автосалоне. На учете транспорт стоит с 2019 г. Технические параметры автомобиля – 451 л. с, пробег в 38 000 км, указанная страхователем стоимость – 4 млн руб. В автомобиле установлена противоугонная спутниковая система. Для расчетов «Ведомости» указывали следующие условия: страхователем выступает собственник – женщина 46 лет с водительским стажем 23 года. Также в страховку вписан второй водитель – женщина 22 лет со стажем 2 года (каско для такого водителя всегда стоит выше). Город поездок – Москва.
Предварительная стоимость каско на Tesla в «Ингосстрахе» составляет около 800 000 руб., сообщил «Ведомостям» оператор колл-центра страховщика, уточнив, что система рассчитывает цены по среднерыночным. Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев корректность расчетов подтвердил. Он добавил, что помимо того, что на рост цены влияют наличие электрического двигателя, высокой мощности и молодого водителя, компания ввела дополнительные поправочные коэффициенты за денежную форму возмещения, поскольку официальные поставки запчастей на такие машины ограничены.
Цена каско у «РЕСО гарантии» при переходе от другого страховщика и отсутствии убытков составит 355 000 руб. с франшизой за 30 000 руб. либо 403 000 руб. – без нее. Каско на только что приобретенный автомобиль обойдется в 540 000 и 593 000 руб. соответственно, рассказал старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования Павел Яковлев. Для мужчины 38 лет со стажем вождения 16 лет и страховой историей в РЕСО полис обойдется дешевле – в 314 000–355 000 руб., на только приобретенный автомобиль – 456 000–486 000 руб.
В «Ренессанс страховании» рассчитанная оператором цена полиса с покрытием, кроме полного возмещения в случае гибели автомобиля, составила 597 530 руб. При переходе от конкурента стоимость снизится до 411 528 руб. «Мы, конечно, рассчитаем, но вряд ли вы станете у нас страховаться – цены космические, от 200 000 руб., но могут доходить и до 400 000 руб.», – признал сотрудник. Tesla по-прежнему принимают на страхование, подтвердил вице-президент «Ренессанс страхования» по автострахованию Сергей Демидов. По его словам, средняя стоимость каско составляет 250 000 руб. В компании застраховано свыше 100 автомобилей Tesla, в основном в Москве.
«Согласие» также оформляет каско на Tesla – как полное, так и частичное, сообщил представитель компании. При стоимости автомобиля около 7 млн руб. премия с частичным покрытием будет составлять примерно 150 000–180 000 руб., сказал он.
В Moscow Tesla Club (поставляет электромобили в Россию и СНГ) цена страховки для Tesla Model 3 в этом году для одного из покупателей автомобиля составила 260 000 руб., для другого клиента – 380 000 руб., сообщил оператор клуба по телефону. В прошлом году стоимость каско была немного ниже. С поставщиком сотрудничает страховая компания «Энергогарант». Ее оператор не смог рассчитать стоимость каско.
В «Сбербанк страховании» Tesla также страхуется, сообщил директор проектов каско Павел Бородин, но не назвал средний чек и то, насколько он вырос относительно 2022 г. «Альфастрахование» страхуют автомобили в индивидуальном порядке, заявил директор департамента андеррайтинга автострахования Илья Григорьев. Оператор «Росгосстраха» сказал, что рассчитать стоимость можно только в офисе. Член правления страховщика Денис Макаров объяснил, что расчет сейчас требует проведения осмотра автомобиля. В «Абсолют страховании» также сообщили, что процедура оформления полиса потребует дополнительного согласования – без наличия ксерокопий всех документов по ТС рассчитать цену полиса не смогут.
Столь высокая цена складывается из-за сложности с урегулированием страховых случаев, пояснил Яковлев из РЕСО. Из-за отсутствия в стране рекомендуемой розничной цены на официальном уровне крайне сложно оценить сумму повреждений, к тому же стоимость запчастей ничем не регламентируется, объяснил он. Еще одна причина – невозможность нормального, полноценного ремонта автомобилей Tesla. Сейчас для них без проблем возможен только небольшой локальный ремонт, отмечал Яковлев.
Стоимость каско на Tesla существенно выше, чем на автомобиль такого же класса европейского или китайского производства, в силу высокой стоимости запчастей, говорит Демидов из «Ренессанса». Но относительно апреля 2022 г. стоимость каско для этих электрокаров даже снизилась у страховщика примерно на 10% – год назад из-за дефицита резко подорожала корзина запчастей (в среднем на 32%).