Стоимость страховки на Tesla в России стала заградительной

Стоимость каско на Tesla в зависимости от автостраховщика может начинаться от 150 000 и достигать 800 000 руб., убедился корреспондент «Ведомостей». Расчеты проводились для автомобиля Tesla Model 3 2019 г. выпуска, купленной в автосалоне. На учете транспорт стоит с 2019 г. Технические параметры автомобиля – 451 л. с, пробег в 38 000 км, указанная страхователем стоимость – 4 млн руб. В автомобиле установлена противоугонная спутниковая система. Для расчетов «Ведомости» указывали следующие условия: страхователем выступает собственник – женщина 46 лет с водительским стажем 23 года. Также в страховку вписан второй водитель – женщина 22 лет со стажем 2 года (каско для такого водителя всегда стоит выше). Город поездок – Москва.