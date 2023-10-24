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Чего ждать от акций Tesla

Бумаги пережили худшую за год неделю, и не все аналитики уверены, что они вернутся к росту в ближайшее время
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Прошлая неделя, когда акции Tesla на бирже NASDAQ упали на 15%, стала худшей для автопроизводителя за год. В понедельник после падения в начале сессии на 2,3% бумаги развернулись вверх и к вечеру по московскому времени росли на 1,5%. С начала года акции Tesla выросли на 70%, тогда как индекс S&P 500 – на 10,3%.

Инвесторы начали активно распродавать бумаги Tesla с тех пор, как производитель электрокаров 18 октября выпустил отчет за III квартал слабее пессимистичных прогнозов. Чистая прибыль упала на 44% год к году (г/г) до $1,88 млрд, а прибыль на акцию (EPS) – до $0,66. Выручка за год при этом выросла на 9% до $23,35 млрд, но консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что этот показатель составит $24,1 млрд, а EPS – $0,73.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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