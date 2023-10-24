Чего ждать от акций Tesla

Прошлая неделя, когда акции Tesla на бирже NASDAQ упали на 15%, стала худшей для автопроизводителя за год. В понедельник после падения в начале сессии на 2,3% бумаги развернулись вверх и к вечеру по московскому времени росли на 1,5%. С начала года акции Tesla выросли на 70%, тогда как индекс S&P 500 – на 10,3%.