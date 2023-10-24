Чего ждать от акций Tesla

Чего ждать от акций TeslaБумаги пережили худшую за год неделю, и не все аналитики уверены, что они вернутся к росту в ближайшее время
Прошлая неделя, когда акции Tesla на бирже NASDAQ упали на 15%, стала худшей для автопроизводителя за год. В понедельник после падения в начале сессии на 2,3% бумаги развернулись вверх и к вечеру по московскому времени росли на 1,5%. С начала года акции Tesla выросли на 70%, тогда как индекс S&P 500 – на 10,3%.
Инвесторы начали активно распродавать бумаги Tesla с тех пор, как производитель электрокаров 18 октября выпустил отчет за III квартал слабее пессимистичных прогнозов. Чистая прибыль упала на 44% год к году (г/г) до $1,88 млрд, а прибыль на акцию (EPS) – до $0,66. Выручка за год при этом выросла на 9% до $23,35 млрд, но консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что этот показатель составит $24,1 млрд, а EPS – $0,73.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам