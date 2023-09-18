Эрдоган предложил Маску открыть завод Tesla в Турции

Сейчас электрокары Tesla производятся на шести заводах, четыре из которых находятся в США, еще два – в Китае и Германии. Первый завод Tesla был открыт в 2010 г. в Калифорнии. Затем производство запустили на предприятиях в Неваде и Нью-Йорке. В 2019 г. завод Tesla заработал в Шанхае, а в 2022 г. – Техасе и Бранденбурге. Число работников компании превышает 70 000.