Эрдоган предложил Маску открыть завод Tesla в Турции
17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Нью-Йорке с бизнесменом и владельцем компании Tesla Илоном Маском. Об этом сообщает управление по связям с общественностью администрации президента Турции в X (ранее Twitter).
Во время встречи Эрдоган рассказал Маску о достижениях Турции в области технологий и призвал его построить седьмой завод Tesla в республике. Он также заявил о возможности сотрудничества Турции со SpaceX в рамках реализации космической программы.
Кроме того, турецкий лидер пригласил Маска на фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest, который пройдет в Измире.
Сейчас электрокары Tesla производятся на шести заводах, четыре из которых находятся в США, еще два – в Китае и Германии. Первый завод Tesla был открыт в 2010 г. в Калифорнии. Затем производство запустили на предприятиях в Неваде и Нью-Йорке. В 2019 г. завод Tesla заработал в Шанхае, а в 2022 г. – Техасе и Бранденбурге. Число работников компании превышает 70 000.