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Бизнес

Эрдоган предложил Маску открыть завод Tesla в Турции

Ведомости

17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Нью-Йорке с бизнесменом и владельцем компании Tesla Илоном Маском. Об этом сообщает управление по связям с общественностью администрации президента Турции в X (ранее Twitter). 

Во время встречи Эрдоган рассказал Маску о достижениях Турции в области технологий и призвал его построить седьмой завод Tesla в республике. Он также заявил о возможности сотрудничества Турции со SpaceX в рамках реализации космической программы. 

Кроме того, турецкий лидер пригласил Маска на фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest, который пройдет в Измире. 

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Сейчас электрокары Tesla производятся на шести заводах, четыре из которых находятся в США, еще два – в Китае и Германии. Первый завод Tesla был открыт в 2010 г. в Калифорнии. Затем производство запустили на предприятиях в Неваде и Нью-Йорке. В 2019 г. завод Tesla заработал в Шанхае, а в 2022 г. – Техасе и Бранденбурге. Число работников компании превышает 70 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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