С начала года в Россию ввезли почти 890 000 легковых автомобилей

20 сентября сообщалось, что в августе Япония снизила экспорт автомобилей в Россию на 42,6% по сравнению с тем же периодом 2022 г. С 9 августа Токио запретил ввозить в Россию бензиновые и дизельные авто с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные машины. Такое решение власти Японии приняли в конце июля после введения против России 11-го пакета санкций ЕС. Ограничения касаются как новых, так и подержанных машин.