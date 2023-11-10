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Авто

С начала года в Россию ввезли почти 890 000 легковых автомобилей

Ведомости

Около 889 400 легковых автомобилей импортировали в Россию за 10 месяцев 2023 г. Этот показатель в 2,8 раза превысил прошлогодний. Более 60% (около 546 000 единиц) от общего количество пришлось на новые машины. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Около 80% поставок новых машин обеспечил Китай. Самыми популярными китайскими брендами стали Chery (23%), Changan (10%), OMODA (9%), Geely (8%) и EXEED (7%). Около 7,5% новых авто ввезли из Казахстана, 5,8% – из Киргизии, 2,5% – из Белоруссии, 1,6% – из Армении и 1% из ОАЭ. Отмечается, что к концу периода импорт из Казахстана существенно сократился, а основным «транзитным коридором» остается Киргизия.

Лидером среди автомобилей с пробегом выступает Япония, ее доля составила 54%. На втором месте Армения (14,3%). Далее следуют Белоруссия (11,3%), Южная Корея (7,2%), Киргизия (4,6%) и Германия (2,9%). 27,4% импорта подержанных авто приходится на марку Toyota. За ней идут Honda (16%), KIA (7%), BMW (6,5%), Nissan (6,3%) и Hyundai (5%).

Предполагается, что к концу 2023 г. число ввезенных в Россию машин вырастет до 1,1 млн. Ожидается, что в 2024 г. в связи с ростом утилизационного сбора и увеличением объемов внутреннего производства автомобильный импорт немного сократится.

20 сентября сообщалось, что в августе Япония снизила экспорт автомобилей в Россию на 42,6% по сравнению с тем же периодом 2022 г. С 9 августа Токио запретил ввозить в Россию бензиновые и дизельные авто с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные машины. Такое решение власти Японии приняли в конце июля после введения против России 11-го пакета санкций ЕС. Ограничения касаются как новых, так и подержанных машин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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