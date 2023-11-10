С начала года в Россию ввезли почти 890 000 легковых автомобилей
Около 889 400 легковых автомобилей импортировали в Россию за 10 месяцев 2023 г. Этот показатель в 2,8 раза превысил прошлогодний. Более 60% (около 546 000 единиц) от общего количество пришлось на новые машины. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Около 80% поставок новых машин обеспечил Китай. Самыми популярными китайскими брендами стали Chery (23%), Changan (10%), OMODA (9%), Geely (8%) и EXEED (7%). Около 7,5% новых авто ввезли из Казахстана, 5,8% – из Киргизии, 2,5% – из Белоруссии, 1,6% – из Армении и 1% из ОАЭ. Отмечается, что к концу периода импорт из Казахстана существенно сократился, а основным «транзитным коридором» остается Киргизия.
Лидером среди автомобилей с пробегом выступает Япония, ее доля составила 54%. На втором месте Армения (14,3%). Далее следуют Белоруссия (11,3%), Южная Корея (7,2%), Киргизия (4,6%) и Германия (2,9%). 27,4% импорта подержанных авто приходится на марку Toyota. За ней идут Honda (16%), KIA (7%), BMW (6,5%), Nissan (6,3%) и Hyundai (5%).
Предполагается, что к концу 2023 г. число ввезенных в Россию машин вырастет до 1,1 млн. Ожидается, что в 2024 г. в связи с ростом утилизационного сбора и увеличением объемов внутреннего производства автомобильный импорт немного сократится.
20 сентября сообщалось, что в августе Япония снизила экспорт автомобилей в Россию на 42,6% по сравнению с тем же периодом 2022 г. С 9 августа Токио запретил ввозить в Россию бензиновые и дизельные авто с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные машины. Такое решение власти Японии приняли в конце июля после введения против России 11-го пакета санкций ЕС. Ограничения касаются как новых, так и подержанных машин.