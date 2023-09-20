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Экспорт автомобилей из Японии в Россию сократился в августе на 42,6%

Ведомости

В августе Япония снизила экспорт автомобилей в Россию на 42,6% по сравнению с тем же периодом 2022 г., следует из данных японского минфина.

В частности, объем ввоза легковых автомобилей упал на 42,5%, а грузовиков и автобусов – на 46%. Также сократился экспорт мотоциклов (-35,6%) и запчастей (-49,5%). В общей сложности в августе Япония поставила в Россию 12 482 транспортных средства, включая 12 062 легковых авто.

Экспорт Японии в Россию в прошлом месяце снизился на 57,6% по сравнению с тем же периодом 2022 г., составив 23,32 млрд иен ($157,82 млн). Импорт из России сократился на 62,5%, до 61,88 млрд иен ($418 млн).

В июле экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на 84% год к году. В общей сложности Япония поставила в Россию 33 192 транспортных средства, включая 32 116 легковых авто.

Резкий рост в июле и падение экспорта в августе связаны с расширением антироссийских санкций со стороны Японии. С 9 августа Токио запретил ввозить в Россию бензиновые и дизельные авто с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные машины. Такое решение власти Японии приняли в конце июля после введения против России 11-го пакета санкций ЕС. Ограничения касаются как новых, так и подержанных машин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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