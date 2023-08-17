Экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос в июле на 84%

Резкий рост экспорта произошел на фоне расширения антироссийских санкций со стороны Японии. С 9 августа Токио запретил ввозить в Россию бензиновые и дизельные авто с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные машины. Такое решение власти Японии приняли в конце июля после введения против России 11-го пакета санкций ЕС. Ограничения касаются как новых, так и подержанных машин.