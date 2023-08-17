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Экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос в июле на 84%

Ведомости

В июле экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на 84% год к году. Об этом свидетельствуют данные торговой статистики минфина Японии.

В частности, Япония поставила в Россию на 84,9% больше легковых автомобилей и на 60,2% больше автобусов и грузовых машин. В то же время сократился экспорт мотоциклов (-30,7%) и запчастей (-44,4%). В общей сложности Япония поставила в Россию 33 192 транспортных средства, включая 32 116 легковых авто. 

Резкий рост экспорта произошел на фоне расширения антироссийских санкций со стороны Японии. С 9 августа Токио запретил ввозить в Россию бензиновые и дизельные авто с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные машины. Такое решение власти Японии приняли в конце июля после введения против России 11-го пакета санкций ЕС. Ограничения касаются как новых, так и подержанных машин.

После начала спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России. Ранее под ограничениями уже находился экспорт машин дороже 6 млн иен (около 3,91 млн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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