Lucid сократила выпуск электромобилей в I квартале 2024 года на 28%

В январе – марте поставки компании составили 1967 электромобилей, а производство – 1728 единиц машин. В январе текущего года Lucid Group делилась операционными результатами за 2023 г. и последний квартал 2023 г. Так, в IV квартале 2023 г. Lucid произвела 2391 автомобиль, а за весь год – 8428.