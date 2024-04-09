Lucid сократила выпуск электромобилей в I квартале 2024 года на 28%
Американская Lucid сократила производство электромобилей на 28% в I квартале 2024 г., следует из сообщения компании.
В январе – марте поставки компании составили 1967 электромобилей, а производство – 1728 единиц машин. В январе текущего года Lucid Group делилась операционными результатами за 2023 г. и последний квартал 2023 г. Так, в IV квартале 2023 г. Lucid произвела 2391 автомобиль, а за весь год – 8428.
Таким образом, производство электромобилей компанией сократилось на 28% относительно последнего квартала 2023 г.
14 марта американский телеканал CNBC сообщил, что ажиотаж по поводу электромобилей (EV) в мире постепенно падает, на фоне чего происходит широкий возврат к более смешанному предложению автомобилей.