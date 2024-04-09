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Lucid сократила выпуск электромобилей в I квартале 2024 года на 28%

Ведомости

Американская Lucid сократила производство электромобилей на 28% в I квартале 2024 г., следует из сообщения компании.

В январе – марте поставки компании составили 1967 электромобилей, а производство – 1728 единиц машин. В январе текущего года Lucid Group делилась операционными результатами за 2023 г. и последний квартал 2023 г. Так, в IV квартале 2023 г. Lucid произвела 2391 автомобиль, а за весь год – 8428.

Таким образом, производство электромобилей компанией сократилось на 28% относительно последнего квартала 2023 г.

16 февраля Lucid сообщила, что снизила цены на свою продукцию на 10%.

14 марта американский телеканал CNBC сообщил, что ажиотаж по поводу электромобилей (EV) в мире постепенно падает, на фоне чего происходит широкий возврат к более смешанному предложению автомобилей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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