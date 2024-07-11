В «АвтоВАЗе» допустили рост цен в августе или сентябре

4 июля «Ведомости» писали о росте продаж новых легковых автомобилей в России в 1,5 раза в годовом выражении до 124 394 машин в июне 2024 г. по данным «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК; совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС). По информации Минпромторга, в первый месяц лета было продано 122 900 новых легковушек. Как объяснил изданию исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, разница с данными «Автостата» обусловлена разным подходом к сегментации транспортных средств.