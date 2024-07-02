Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Продажи автомобилей Lada в России в первом полугодии выросли в 1,5 раза

Ведомости

Продажи автомобилей Lada в первом полугодии увеличились в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Всего с начала года был продан 217 631 автомобиль. «Стабильно высокий результат демонстрирует Lada Granta: 101 377 автомобилей за шесть месяцев (рост на 3,3% к 2023 г.)», – говорится в сообщении.

В июне продажи Granta составили 19 158 машин, что на 14,3% выше уровня июня прошлого года. Продажи Lada Vesta в первом полугодии составили 64 263 единицы (рост на 1114,8% к 2023 г.), в июне – 12 495 машин (рост на 193,4% к июню 2023 г.).

Niva Legend разошлась тиражом в 23 231 автомобиль – на 36,6% выше первых шести месяцев 2023 г. Продажи внедорожника в июне составили 3361 единицу, что на 7,2% выше аналогичных показателей в июне прошлого года. Niva Travel в первом полугодии показала результат в 25 409 автомобилей (рост на 20,1% к 2023 г.), в июне – 4037 единиц (на 20,1% к июню 2023 г.).

«Также в июне было реализовано 107 Lada Largus – первая сотня автомобилей открывает новую историю продаж популярного универсала», – добавили в компании.

20 июня «АвтоВАЗ» возобновил продажу Lada Largus. Как говорил вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, с 2012 по 2022 г. было выпущено более 500 000 этих автомобилей.

По его словам, Largus неоднократно становился «Автомобилем года в России» в своем классе. В течение семи лет он был самым продаваемым универсалом на отечественном рынке

3 июня в пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что продажи Lada Vesta в мае установили исторический рекорд. В течение мая было продано 15 009 автомобилей, что стало самым высоким результатом в истории этой модели.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных