Продажи автомобилей Lada в России в первом полугодии выросли в 1,5 раза

Niva Legend разошлась тиражом в 23 231 автомобиль – на 36,6% выше первых шести месяцев 2023 г. Продажи внедорожника в июне составили 3361 единицу, что на 7,2% выше аналогичных показателей в июне прошлого года. Niva Travel в первом полугодии показала результат в 25 409 автомобилей (рост на 20,1% к 2023 г.), в июне – 4037 единиц (на 20,1% к июню 2023 г.).