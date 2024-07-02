Продажи автомобилей Lada в России в первом полугодии выросли в 1,5 раза
Продажи автомобилей Lada в первом полугодии увеличились в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».
Всего с начала года был продан 217 631 автомобиль. «Стабильно высокий результат демонстрирует Lada Granta: 101 377 автомобилей за шесть месяцев (рост на 3,3% к 2023 г.)», – говорится в сообщении.
В июне продажи Granta составили 19 158 машин, что на 14,3% выше уровня июня прошлого года. Продажи Lada Vesta в первом полугодии составили 64 263 единицы (рост на 1114,8% к 2023 г.), в июне – 12 495 машин (рост на 193,4% к июню 2023 г.).
Niva Legend разошлась тиражом в 23 231 автомобиль – на 36,6% выше первых шести месяцев 2023 г. Продажи внедорожника в июне составили 3361 единицу, что на 7,2% выше аналогичных показателей в июне прошлого года. Niva Travel в первом полугодии показала результат в 25 409 автомобилей (рост на 20,1% к 2023 г.), в июне – 4037 единиц (на 20,1% к июню 2023 г.).
«Также в июне было реализовано 107 Lada Largus – первая сотня автомобилей открывает новую историю продаж популярного универсала», – добавили в компании.
20 июня «АвтоВАЗ» возобновил продажу Lada Largus. Как говорил вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, с 2012 по 2022 г. было выпущено более 500 000 этих автомобилей.
По его словам, Largus неоднократно становился «Автомобилем года в России» в своем классе. В течение семи лет он был самым продаваемым универсалом на отечественном рынке
3 июня в пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что продажи Lada Vesta в мае установили исторический рекорд. В течение мая было продано 15 009 автомобилей, что стало самым высоким результатом в истории этой модели.