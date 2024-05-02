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«АвтоВАЗ» сообщил о рекордном росте продаж Lada на 64,8% в апреле

Ведомости

По итогам апреля 2024 г. продажи автомобилей Lada в России составили 45 551 единицу, это максимум за последние 12 лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме абсолютного максимума с 2012 г., показатели превысили прошлогодний уровень на 64,8%. Рост продаж при этом составил 49,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. – за четыре месяца официальные дилеры Lada реализовали 137 114 автомобилей.

Компания также отмечает, что продажи коммерческих автомобилей Lada в апреле 2024 г. составили 629 единиц, что больше апреля прошлого года на 111,8%. Всего в январе – апреле этого года был продан 1881 коммерческий автомобиль, это больше на 75,8% аналогичного периода в 2023 г.

Ранее «Сбер» сообщал, что Lada Granta стала первой по онлайн-продажам с начала 2024 г., около 15% россиян выбрали для покупки отечественную машину. 25 апреля автомобили Lada начали продаваться на маркетплейсе «Мегамаркет». Тогда «Автоваз» отметил, что в 2024 г. онлайн-продажи автомобилей Lada выросли в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом, а количество заказов на новые автомобили увеличилось в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Таким образом, старт продаж на маркетплейсе «отвечает современным потребностям клиентов».

Интернет-ритейлер Ozon запустил продажу автомобилей в сентябре 2023 г. На первоначальном этапе услуга была доступна в Москве и Подмосковье, но в Ozon заявили, что список городов со временем вырастет. Wildberries запустил услугу 18 апреля. На маркетплейсе появилась категория «Транспортные средства», первыми автомобилями, которые можно купить посредством маркетплейса, также стали машины марки Chery от компании «Деливери кар».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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