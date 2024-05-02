«АвтоВАЗ» сообщил о рекордном росте продаж Lada на 64,8% в апреле

Ранее «Сбер» сообщал, что Lada Granta стала первой по онлайн-продажам с начала 2024 г., около 15% россиян выбрали для покупки отечественную машину. 25 апреля автомобили Lada начали продаваться на маркетплейсе «Мегамаркет». Тогда «Автоваз» отметил, что в 2024 г. онлайн-продажи автомобилей Lada выросли в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом, а количество заказов на новые автомобили увеличилось в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Таким образом, старт продаж на маркетплейсе «отвечает современным потребностям клиентов».