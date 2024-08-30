«Автостат»: в июле россияне установили рекорд по тратам на автомобили с пробегом

В июле «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что средневзвешенная стоимость (с учетом доли рынка) новой легковой машины в России в первом полугодии выросла на 14% в годовом выражении до 3,16 млн руб. В 2023 г. средневзвешенная цена новой машины составляла 2,96 млн руб., что на 24% больше показателя 2022 г. В середине июля директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяны Арабаджи сообщила «Ведомостям», что во второй половине года также ожидается рост цен на новые автомобили, но пока сложно сказать, превысит ли он пиковые значения 2023 г.