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«Автостат»: в июле россияне установили рекорд по тратам на автомобили с пробегом

Ведомости

Жители России в июле потратили на приобретение легковых автомобилей с пробегом 620 млрд руб. По данным аналитического агентства «Автостат», этот показатель является рекордным.

До этого наибольшая сумма трат на покупку подержанных машин была зафиксирована в марте – 607 млрд руб. Далее в течение нескольких месяцев показатель снижался, а в июле увеличился до рекордной отметки. При этом рост по сравнению с июлем 2023 г. составил 17%.

Как сообщил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов, за июль этого года россияне купили на вторичном рынке наибольшее количество автомобилей за последние 11 месяцев. В основном спросом пользовались иномарки с пробегом, на них пришлось 564,4 млрд руб. затрат. На приобретение отечественных подержанных автомобилей россияне потратили 55,6 млрд руб.

В целом за семь месяцев 2024 г. на покупку легковых машин с пробегом израсходовано почти 3,8 трлн руб. Это на 18% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В июле «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что средневзвешенная стоимость (с учетом доли рынка) новой легковой машины в России в первом полугодии выросла на 14% в годовом выражении до 3,16 млн руб. В 2023 г. средневзвешенная цена новой машины составляла 2,96 млн руб., что на 24% больше показателя 2022 г. В середине июля директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяны Арабаджи сообщила «Ведомостям», что во второй половине года также ожидается рост цен на новые автомобили, но пока сложно сказать, превысит ли он пиковые значения 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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