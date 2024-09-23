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«АвтоВАЗ» планирует выпуск Renault Logan и Sandero третьего поколения

Ведомости

«АвтоВАЗ» планирует перезапустить производство Renault Logan и Sandero третьего поколения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

«Это проект для "Автозавода Санкт-Петербург". Который минимум до конца 2025 г. загружен сборкой китайских моделей», – добавили авторы канала.

Автомобили будут выпускаться под маркой Xcite, сроки запуска пока неизвестны.

6 июня «АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил свой новый автомобиль Lada Iskra. В модельном ряду компании он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут начинаться от 1 млн руб. Машина создана на платформе XJO, которая является частью глобальной архитектуры альянса Renault-Nissan CMF-B. Эту платформу бывший основной акционер «АвтоВАЗа» представил в 2013 г. Изначально она предназначалась для Renault Laguna, Scenic и Espace, а также для Nissan Qashqai и X-Trail. Эта платформа стала основной и для третьего поколения Renault (Dacia) Logan. До начала спецоперации на Украине, санкций и последовавшего за ними ухода Renault из России предполагалось, что на этой платформе будут выпускаться все новые модели Волжского автозавода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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