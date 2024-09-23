«АвтоВАЗ» планирует выпуск Renault Logan и Sandero третьего поколения

6 июня «АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил свой новый автомобиль Lada Iskra. В модельном ряду компании он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут начинаться от 1 млн руб. Машина создана на платформе XJO, которая является частью глобальной архитектуры альянса Renault-Nissan CMF-B. Эту платформу бывший основной акционер «АвтоВАЗа» представил в 2013 г. Изначально она предназначалась для Renault Laguna, Scenic и Espace, а также для Nissan Qashqai и X-Trail. Эта платформа стала основной и для третьего поколения Renault (Dacia) Logan. До начала спецоперации на Украине, санкций и последовавшего за ними ухода Renault из России предполагалось, что на этой платформе будут выпускаться все новые модели Волжского автозавода.