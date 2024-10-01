Дума и МВД выступили против снижения нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч
«Мы не поддержим снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч, потому что это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции», – сказал Володин. По его словам, действующий сейчас нештрафуемый порог 20 км/ч «нормально работает».
Волк позже сообщила, что распространенная сегодня в СМИ и интернете информация о том, что МВД якобы предложило снизить порог до 10 км/ч, не соответствует действительности.
«МВД России не выступало с инициативой о снижении нештрафуемого порога скорости. <…> МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы», – написала Волк в своем Telegram-канале.
Она добавила, что ведомство не раз предлагало провести корректировку скоростного режима на федеральных трассах в сторону увеличения.
Обсуждение возможного снижения нештрафуемого порога скорости ведется уже несколько лет. В декабре 2019 г. действующий тогда вице-премьер Максим Акимов заявлял, что в России нештрафуемый порог превышения скорости поэтапно снизят с 20 до 10 км/ч. По его словам, ни в одной стране мира, считающей себя цивилизованной, нет такого большого нештрафуемого порога превышения скорости. Тогда же премьер Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности предложенной меры. В 2021 г. с такой же инициативой выступал заммэра Москвы Максим Ликсутов, в «Единой России» идею подвергли критике.