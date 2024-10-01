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Дума и МВД выступили против снижения нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч

Ведомости

Депутаты не поддержат снижение нештрафуемого порога скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщила, что ведомство выступает против такой инициативы.

«Мы не поддержим снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч, потому что это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции», – сказал Володин. По его словам, действующий сейчас нештрафуемый порог 20 км/ч «нормально работает».

Волк позже сообщила, что распространенная сегодня в СМИ и интернете информация о том, что МВД якобы предложило снизить порог до 10 км/ч, не соответствует действительности.

«МВД России не выступало с инициативой о снижении нештрафуемого порога скорости. <…> МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы», – написала Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что ведомство не раз предлагало провести корректировку скоростного режима на федеральных трассах в сторону увеличения.

Обсуждение возможного снижения нештрафуемого порога скорости ведется уже несколько лет. В декабре 2019 г. действующий тогда вице-премьер Максим Акимов заявлял, что в России нештрафуемый порог превышения скорости поэтапно снизят с 20 до 10 км/ч. По его словам, ни в одной стране мира, считающей себя цивилизованной, нет такого большого нештрафуемого порога превышения скорости. Тогда же премьер Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности предложенной меры. В 2021 г. с такой же инициативой выступал заммэра Москвы Максим Ликсутов, в «Единой России» идею подвергли критике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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