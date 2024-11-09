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Флаг России на автомобильных номерах станет обязательным к концу 2024 года

Ведомости

Изображение флага России в правом нижнем углу автомобильных номерных знаков станет обязательным к концу 2024 г. Об этом сообщил председатель комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ – флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», – уточнил Хинштейн.

По его словам, с этой инициативой выступил подписчик канала, после чего глава думского комитета направил обращение в ГУОБДД МВД России с соответствующим предложением.

В апреле Хинштейн заявил, что триколор на автомобильных регистрационных номерах вскоре станет обязательным. Данная мера станет частью «патриотического вектора развития страны», уточнял он. 2 мая «Коммерсантъ» сообщил, что проект соответствующих изменений уже подготовлен полицией. Поправки не будут распространяться на автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора.

В настоящее время флаг необязателен. ГИБДД выдает номера с флагом при регистрации авто. Автовладельцы могут получить в полиции сочетание букв и цифр, а саму пластину номерного знака напечатать в специализированной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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