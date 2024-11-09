Флаг России на автомобильных номерах станет обязательным к концу 2024 года

В апреле Хинштейн заявил, что триколор на автомобильных регистрационных номерах вскоре станет обязательным. Данная мера станет частью «патриотического вектора развития страны», уточнял он. 2 мая «Коммерсантъ» сообщил, что проект соответствующих изменений уже подготовлен полицией. Поправки не будут распространяться на автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора.