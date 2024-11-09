Флаг России на автомобильных номерах станет обязательным к концу 2024 года
Изображение флага России в правом нижнем углу автомобильных номерных знаков станет обязательным к концу 2024 г. Об этом сообщил председатель комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ – флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», – уточнил Хинштейн.
По его словам, с этой инициативой выступил подписчик канала, после чего глава думского комитета направил обращение в ГУОБДД МВД России с соответствующим предложением.
В апреле Хинштейн заявил, что триколор на автомобильных регистрационных номерах вскоре станет обязательным. Данная мера станет частью «патриотического вектора развития страны», уточнял он. 2 мая «Коммерсантъ» сообщил, что проект соответствующих изменений уже подготовлен полицией. Поправки не будут распространяться на автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора.
В настоящее время флаг необязателен. ГИБДД выдает номера с флагом при регистрации авто. Автовладельцы могут получить в полиции сочетание букв и цифр, а саму пластину номерного знака напечатать в специализированной организации.